«Παραπληροφορείται σκόπιμα το κοινό», λένε οι Εκδόσεις Νήσος για τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει για το περιεχόμενου του βιβλίου.

Στον απόηχο των αντιδράσεων που έχουν προκληθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από το σχολικό βιβλίο Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού, οι Εκδόσεις Νήσος δίνουν τη δική τους απάντηση στα σχόλια και τους αφορισμούς που έχουν εκφραστεί για την εικονογράφηση του βιβλίου.

Με ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για «κακόβουλη και ενορχηστρωμένη επίθεση συντηρητικών κύκλων», υποστηρίζοντας έχουν παρουσιαστεί με παραπλανητικό τρόπο συγκεκριμένες εικόνες του βιβλίου. Όπως αναφέρουν, έχει γίνει «παραποίηση» του περιεχομένου δύο εικόνων, με αποτέλεσμα να αποδίδονται σε αυτές διαφορετικές οικογενειακές δομές από εκείνες που, σύμφωνα με τις εκδόσεις, πραγματικά απεικονίζονται.

Τι απαντούν για τις επίμαχες εικόνες

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η ενότητα του βιβλίου με τίτλο «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας;», στην οποία παρουσιάζονται διαφορετικές κοινωνικές σχέσεις που μπορεί να υπάρχουν στη ζωή ενός παιδιού, όπως γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και φίλοι. Οι Εκδόσεις Νήσος για την εικόνα 1, υποστηρίζουν ότι παρουσιάζει μία μονογονεϊκή οικογένεια, με μία μητέρα και δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το κορίτσι, όπως αναφέρουν, απεικονίζεται να παίζει με ένα κουνέλι. Παράλληλα, για την εικόνα 4, οι εκδόσεις υποστηρίζουν ότι απεικονίζεται μία ετερόφυλη οικογένεια, δηλαδή πατέρας και μητέρα με δύο παιδιά, και όχι οικογένεια με δύο πατέρες, όπως έχει υποστηριχθεί.

«Αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα»

Στην ανακοίνωσή τους, οι Εκδόσεις Νήσος δηλώνουν ότι αποδέχονται τις αρχές της συμπερίληψης, της ισοτιμίας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Όπως υποστηρίζουν, οι διαφορετικά δομημένες οικογένειες αποτελούν πραγματικότητα της σύγχρονης κοινωνίας και έχουν αναγνωριστεί και θεσμικά. Παράλληλα, τονίζουν ότι θεωρούν απολύτως θεμιτή την έκφραση διαφορετικών απόψεων, σημειώνουν όμως ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν τη σκόπιμη, όπως τη χαρακτηρίζουν, παραποίηση του περιεχομένου του βιβλίου ούτε τη συκοφάντηση των συγγραφέων και των εκδόσεων. Τέλος αναφέρουν αναφέρουν ότι έχουν ήδη προχωρήσει στις αναγκαίες νομικές ενέργειες, προκειμένου να προστατεύσουν, όπως σημειώνουν, την προσωπικότητά τους αλλά και τον θεσμό του πολλαπλού βιβλίου.

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Η ανακοίνωση των εκδόσεων

Τις τελευταίες μέρες ανακινείται από μερίδα του τύπου κακόβουλη και ενορχηστρωμένη επίθεση συντηρητικών κύκλων στο βιβλίο της Γλώσσας Β΄ δημοτικού των εκδόσεών μας. Επίθεση που επιπροσθέτως είναι ψευδής και παραπλανητική καθώς ερμηνεύει μέρος της εικονογράφησης του βιβλίου με κριτήριο τα δικά της ιδεοληπτικά και αντιδημοκρατικά μέτρα και σταθμά. Παραποιείται το περιεχόμενο δύο εικόνων και παραπληροφορείται σκόπιμα το κοινό καταγγέλλοντας θέσεις θεσμοθετημένες από το ελληνικό κοινοβούλιο.

Στην ενότητα του βιβλίου «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας;» παρουσιάζονται εικονογραφήσεις διαφορετικών κοινωνικών σχέσεων που δύνανται να αφορούν τη ζωή ενός παιδιού, π.χ. γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, φίλοι κ.ο.κ. Η εικόνα με αριθμό 1 παρουσιάζει μια μονογονεϊκή οικογένεια (μία μητέρα) με δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, το οποίο παίζει με ένα κουνέλι. Εδώ παραπλανητικά αναφέρεται ότι απεικονίζεται οικογένεια «με δύο γυναίκες και ένα παιδί. Η εικόνα 4, απεικονίζει οικογένεια ετερόφυλων ατόμων (πατέρας και μητέρα) με δύο παιδιά και όχι δύο μπαμπάδες με δύο παιδιά, όπως παραπλανητικά διακινείται. Από ότι φαίνεται μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει κοντά μαλλιά, πόσο μάλλον μια μητέρα.

Είναι προφανές ότι ως δημοκρατικοί πολίτες αποδεχόμαστε πλήρως τις αρχές της συμπερίληψης, την ισοτιμίας και του σεβασμού της διαφοράς, επομένως και των διαφορετικά δομημένων οικογενειών, τις οποίες κάθε σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία αποδέχεται και έχει θεσμοθετήσει και νομικά. Φυσικά αποδεχόμαστε την έκφραση αντίθετων απόψεων καθώς πάντα στην ιστορία υπάρχουν πρόσωπα που αντιστέκονται (μάταια βέβαια) στην δημοκρατική πρόοδο. Δεν θα ανεχτούμε όμως την σκόπιμη παραποίηση του περιεχόμενου και συκοφάντηση του βιβλίου, των συγγραφέων και των εκδόσεών μας. Και για τον λόγο αυτό έχουμε προβεί στις αναγκαίες νομικές ενέργειες, ώστε να προστατεύσουμε και την προσωπικότητά μας και το θεσμό του πολλαπλού βιβλίου.

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