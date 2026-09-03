Το δεξί χέρι του Ερντογάν δεν «έφερε» κάποιο τελεσίγραφο, αλλά μετέφερε την ενόχληση του προέδρου της Τουρκίας για το Ισραήλ.

«Ουδέν σχόλιο» απαντά μονότονα το Μαξίμου όταν ερωτάται αν υπήρξε συνάντηση και του πρωθυπουργού με τον στενό συνεργάτη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν που έκανε ταξίδι εξπρές στην Ελλάδα.

Με τις πληροφορίες στο παρασκήνιο να επιμένουν ότι η συνάντηση έγινε, αυτό που έχει σημασία είναι πως τελικά το «μήνυμα» εστάλη. Είτε απευθείας στον πρωθυπουργό είτε μέσω τρίτου. Το μήνυμα του Ερντογάν συνοψίζεται στην άποψη ότι η Τουρκία μπορεί να έχει τις απόψεις της αλλά μέχρι εκεί.

Επίσκεψη εκτόνωσης του κλίματος έντασης

Ο κ. Καλίν φέρεται να εμφανίστηκε καθησυχαστικός λέγοντας ότι η Τουρκία δεν στρέφεται κατά της Ελλάδας αλλά το κύριο πρόβλημα της εστιάζεται στο Ισραήλ. Η Αθήνα με τη σειρά της επεσήμανε την ανάγκη να παραμείνουν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας. Το ζήτημα, ωστόσο, παραμένει. Αφού Ελλάδα και Ισραήλ συνεργάζονται στενά.

Το ερώτημα παραμένει

Και το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει αργότερα η Τουρκία όταν Ισραηλινά συστήματα θα αρχίζουν να τοποθετούνται σε ελληνικά νησιά. Ως προς το καλώδιο, όπως έχουμε γράψει, τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με την Τουρκία έχει αναλάβει η Γαλλική εταιρεία που έχει πλέον και την ευθύνη πόντισης του καλωδίου που θα συνδέει ηλεκτρικά την Κύπρο με την Ελλάδα. Το πλέον ευαίσθητο κομμάτι στις διαβουλεύσεις είναι να μην ζητηθεί η άδεια της Τουρκίας – όπως αξιώνει η Άγκυρα- αλλά να συναινέσει κατόπιν απλής ενημέρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Καλίν, δεξί χέρι του Ερντογάν και διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, έφτασε στην Ελλάδα την περασμένη Παρασκευή και είχε συνάντηση και με τον Έλληνα ομολογό του κ. Θεμιστοκλή Δεμίρη.