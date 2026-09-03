Το νέο ενημερωτικό magazino του MEGA, έρχεται το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στις 9:20.

Οι ειδήσεις της ημέρας δεν σταματούν στους τίτλους. Πίσω από ένα γεγονός υπάρχουν άνθρωποι, δυναμικές ιστορίες και μια καθημερινότητα που διαρκώς μετακινείται και εξελίσσεται.

Συμβαδίζοντας με τους ρυθμούς της εποχής, το «MEGA Non Stop», το νέο ενημερωτικό magazino του MEGA, έρχεται με μία σύγχρονη προσέγγιση στην ενημέρωση: γρήγορο tempo, συνεχή ροή, δυναμική εναλλαγή θεμάτων και οπτική αφήγηση που κρατά τον τηλεθεατή σε εγρήγορση.

Από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:20, ο Ζήσης Μούσιος και ο Βασίλης Τσεκούρας θα χαρτογραφούν την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται σε κάθε γωνιά της γης: Από την πολιτική και την οικονομία μέχρι την κοινωνία, την τεχνολογία και την καθημερινή ζωή, από το κέντρο μιας μεγάλης πόλης μέχρι μια μικρή τοπική κοινωνία, συνδέοντας τα μεγάλα γεγονότα με τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

H είδηση γίνεται η αφετηρία για βαθύτερη ανάλυση και το ρεπορτάζ οδηγεί τη συζήτηση.

Ο Ζήσης Μούσιος και ο Βασίλης Τσεκούρας θα σχολιάζουν, θα ρωτούν και θα ανοίγουν ουσιαστικό διάλογο, με τον παλμό των γεγονότων να καθορίζει τη θεματολογία και τη ροή της εκπομπής.

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Η δημοσιογραφική εμπειρία, η άνεση στην επικοινωνία και η διαφορετική ματιά των δύο παρουσιαστών συνθέτουν μια ζωντανή, πολυδιάστατη εκπομπή που βάζει τον τηλεθεατή στην ουσία του θέματος και δίνει το σύνθημα για μία νέα, φρέσκια ματιά στην πρωινή ενημέρωση.