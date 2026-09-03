Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου φέρνει στα σινεμά περιπέτεια, τρόμο, γέλιο, βραβευμένες ταινίες και κλασικά «διαμαντάκια».

Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου φέρνει επιστροφή στην καθημερινότητα και νέες ταινίες στα σινεμά, την ώρα που η «Οδύσσεια» και το «Spider-Man: Καινούργια Μέρα» συνεχίζουν τη σαρωτική τους πορεία, εντός και φυσικά εκτός συνόρων.



Αυτή την εβδομάδα έχουμε έξι πρεμιέρες, από τις οποίες ξεχωρίζει η βραβευμένη ταινία του Πάβελ Παβλικόφσκι «Πατρίδα» και η ιταλική κωμωδία «Έτσι Είναι η Ζωή», του Ρικάρντο Μιλάνι. Όσοι αγαπούν τη δράση και την περιπέτεια, μπορούν να επιλέξουν το σίκουελ της «Πτώσης», ενώ οι φαν του τρόμου, μετά τον Γουίνι, τον Πίτερ Παν ή τον Ποπάι, μπορούν τώρα να δουν και τον Πινόκιο να σκορπάει αίμα και φρίκη. Στην ταινία συμμετέχει και ο Ρόμπερτ Ένγκλουντ, ο αξέχαστος Φρέντι Κρούγκερ, στον ανατριχιαστικό ρόλο του Γρύλου.

Επίσης, προβάλλονται δυο κλασικές επανεκδόσεις «Ο Δειλός» και το φιλμ νουάρ «Στη Βοή της Καταιγίδας», με τους Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ - Λορίν Μπακόλ.

Πτώση 2 (Fall 2: Deadpoint)

Μετά την επιτυχία του θρίλερ επιβίωσης που κυκλοφόρησε το 2022, έρχεται το πολυαναμενόμενο σίκουελ σε σκηνοθεσία των αδελφών Σπίριγκ.

Με πρωταγωνίστριες τις Χάριετ Σλέιτερ και Αρσέμα Τόμας, έρχεται μια νέα ανάβαση που φτάνει ψηλότερα, γίνεται πιο θανάσιμη και ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη.

Συντετριμμένη από τον θάνατο της αδελφής της, Χάντερ, η Τζαξ έρχεται σε επαφή με τη Λους, τη θαρραλέα φίλη της Χάντερ. Προσπαθώντας να επουλώσουν τις πληγές τους, δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο Όρος Κουάν της Ταϊλάνδης, εκεί όπου το απρόβλεπτο έδαφος, οι ακραίες συνθήκες και η έλλειψη οποιουδήποτε ασφαλούς καταφυγίου μετατρέπουν την επιβίωση σε μια μάχη χωρίς περιθώρια λάθους.

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Μέσα από σκηνές που προκαλούν ίλιγγο, σκοτεινές αλήθειες και σκληρές ανατροπές, η Τζαξ πρέπει να αντιμετωπίσει τους βαθύτερους φόβους της, παλεύοντας για την επιβίωση και τη λύτρωση.

Από τους παραγωγούς της ταινίας Obsession.

{https://youtu.be/N6AjikqTCyo?si=8xyCxzvZg5LQ1dKR}

Πινόκιο: Ξεκούρδιστος (Pinocchio: Unstrung)

Το κινηματογραφικό σύμπαν Twisted Childhood Universe συνεχίζεται με μια σκοτεινή και αιματοβαμμένη εκδοχή του κλασικού παραμυθιού του Πινόκιο, με τον θρύλο του κινηματογραφικού τρόμου Ρόμπερτ Ένγκλουντ (τον αξέχαστο Φρέντυ Κρούγκερ) στον ανατριχιαστικό ρόλο του Γρύλου.

Ο Τζεπέτο χαρίζει στον εγγονό του, τον Τζέιμς, μια ζωντανή ξύλινη κούκλα με το όνομα Πινόκιο, ελπίζοντας να τον βοηθήσει να ξεπεράσει την απώλεια του καλύτερού του φίλου. Μέσα από τη σχέση του με το μικρό αγόρι, ο Πινόκιο μαθαίνει τι διαφοροποιεί τις κούκλες από τους ανθρώπους και η αθώα του αντίληψη για τον κόσμο αρχίζει να διαστρεβλώνεται, οδηγώντας τον σε εμμονή να γίνει πραγματικό αγόρι. Η εμμονή αυτή μετατρέπεται σύντομα σε μια ανεξέλεγκτη δύναμη που τον κυριεύει, βυθίζοντας τον κόσμο σε έναν εφιάλτη τρόμου και σφαγής.

{https://youtu.be/pMKXEyFP-4c?si=andtgBhrg0MtTnhK}

Έτσι Είναι η Ζωή (La Vita Va Cosi)

Κωμωδία, ιταλικής παραγωγής, σε σκηνοθεσία Ρικάρντο Μιλάνι.

Ένας ηλικιωμένος βοσκός έρχεται αντιμέτωπος με μεγάλες επιχειρήσεις και ισχυρά συμφέροντα, όταν γίνεται ο μόνος που αρνείται να πουλήσει τη γη του, στους κατασκευαστές ακινήτων που σκοπεύουν να χτίσουν ένα πολυτελές θέρετρο στο μικροσκοπικό χωριό του στη Σαρδηνία.

{https://youtu.be/msveWfVwQ-Y?si=y8Tq6Ks58ArloLO9}

Spa Weekend

Κωμωδία με ένα δυναμικό καστ γυναικών ανάμεσά τους η θρυλική κωμικός Λέσλι Μαν (Knocked Up), η Άιλα Φίσερ (Η Συμμορία των Μάγων), η Μισέλ Μπουτό (Babes) και η Άννα Φάρις (Scary Movie).

Τρεις κολλητές φίλες, η Τζέιν, η Κόκο και η Σόφι ξεκινούν για ένα πολυτελές spa έχοντας απεγνωσμένα ανάγκη από ξεκούραση, χαλάρωση και να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί. Η προσεκτικά οργανωμένη τους απόδραση είναι η ιδανική ευκαιρία για να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας πολυτελείς περιποιήσεις, ένα μαγευτικό περιβάλλον και την ευκαιρία να ξανασυνδεθούν μεταξύ τους.

Ωστόσο, η ήρεμη απόδρασή τους παίρνει μια απρόσμενη τροπή όταν καταφθάνει ξαφνικά η καταστροφική τους φίλη, η Μελ. Αυτό που ξεκινά ως ένα γαλήνιο Σαββατοκύριακο γεμάτο περιποίηση και χαλάρωση σύντομα μετατρέπεται σε ένα χάος από εξωφρενικές καταστάσεις, αμήχανες συναντήσεις και ξεκαρδιστικές καταστροφές. Καθώς οι εντάσεις αυξάνονται και τα σχέδιά τους εκτροχιάζονται, οι φίλες βρίσκονται αντιμέτωπες με μια σειρά από ολοένα και πιο κωμικές και απρόβλεπτες περιπέτειες.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι υποψήφιοι για BAFTA Τζον Λούκας και Σκοτ Μουρ (The Hangover, Bad Moms franchise, Office Christmas Party).

{https://youtu.be/7TyNPa1y3ls?si=J9VHsfZ_5aFUdSpR}

Πατρίδα (Fatherland)

Δραματική ταινία, γερμανικής και πολωνικής παραγωγής του 2026, σε σκηνοθεσία Πάβελ Παβλικόφσκι.



H ταινία εστιάζει στη σχέση ανάμεσα στον βραβευμένο με Νόμπελ συγγραφέα Τόμας Μαν (Χάνς Ζίσλερ) και την κόρη του Έρικα (Σάντρα Χίλερ), ηθοποιό και συγγραφέα.

Στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, πατέρας και κόρη ξεκινούν ένα απαιτητικό και βαθιά συγκινητικό οδικό ταξίδι με μια μαύρη Buick, διασχίζοντας μια κατεστραμμένη Γερμανία: από τη Φρανκφούρτη, που βρίσκεται υπό αμερικανική επιρροή, έως τη Βαϊμάρη, υπό σοβιετικό έλεγχο.

{https://youtu.be/QCfd6wWGZvw?si=majVORfVuRhsrs-v}

Paw Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι (Paw Patrol: The Dino Movie)

Όταν το πλοίο τους παγιδεύεται σε μια μυστηριώδη καταιγίδα, τα κουτάβια της PAW Patrol ξεβράζονται αναγκαστικά σε ένα αχαρτογράφητο τροπικό νησί γεμάτο δεινόσαυρους. Εκεί γνωρίζουν τον Ρεξ, ένα κουτάβι που έχει εγκαταλειφθεί στο νησί εδώ και χρόνια και έχει γίνει ειδικός σε όλα τα θέματα που αφορούν τους δεινόσαυρους. Όταν ο μεγάλος αντίπαλος της PAW Patrol, ο δήμαρχος Χάμντινγκερ, αρχίζει να πραγματοποιεί απερίσκεπτες εξορύξεις με την ελπίδα να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους του νησιού, προκαλεί κατά λάθος την έκρηξη ενός τεράστιου, αδρανούς ηφαιστείου. Τα κουτάβια της PAW Patrol βρίσκονται αντιμέτωπα με μια σειρά από επικίνδυνες αποστολές διάσωσης, πιο επικίνδυνες από όσες έχουν πραγματοποιήσει μέχρι τώρα, καθώς πρέπει να σταματήσουν τον Χάμντινγκερ πριν εξαφανιστεί κάθε ίχνος ζωής από το νησί.

{https://youtu.be/aGE48mv7SKs?si=Dhq0fN_N-sQvFe7_}