Πριν καλά καλά αρχίσει η νέα σεζόν και ο δημοσιογράφος απουσιάζει δύο ημέρες συνεχόμενα.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα απουσιάζει ο Νίκος Στραβελάκης από την ενημερωτική εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, με την απουσία του να προκαλεί ερωτήματα για το τι ακριβώς έχει συμβεί πίσω από τις κάμερες.

Ο δημοσιογράφος δεν βρέθηκε σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο στούντιο της εκπομπής, ενώ ούτε χθες έδωσε το παρών και στο πλευρό της Κατερίνας Παπακωστοπούλου βρέθηκε ο Αντώνης Κρητικός, ο οποίος και κάλυψε το κενό.

Την ίδια στιγμή στη ραδιοφωνική εκπομπή που κάνει στον Realfm βγήκε κανονικά στον αέρα.

Τα σενάρια

Η διήμερη απουσία του Νίκου Στραβελάκη έχει πλέον ανοίξει συζήτηση σχετικά με το αν πρόκειται για μια προσωρινή εξέλιξη ή αν πίσω από αυτήν κρύβεται σοβαρότερο ζήτημα στη συνεργασία του με το κανάλι ή με την συμπαρουσιάστριά του, Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το OPEN που να κάνει λόγο για αποχώρηση ή οριστική διακοπή της συνεργασίας.