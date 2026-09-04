Σκέψεις για Μουντιάλ στην Ουκρανία και την Πολωνία, εν μέσω του πολέμου.

Η Ουκρανία και η Πολωνία εξετάζουν το ενδεχόμενο κοινής διεκδίκησης του Μουντιάλ ανδρών, σύμφωνα με το Politico.

Ο Ουκρανός υπουργός Αθλητισμού, Ματβίι Μπίντνι, δήλωσε στο Politico πως η χώρα του θα ήθελε να φιλοξενήσει μαζί με την Πολωνία το επόμενο «διαθέσιμο» Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου ανδρών. Η Βαρσοβία συζητά αυτή την προοπτική, δήλωσε αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί από την πολωνική κυβέρνηση.

«Η πιο κοντινή ανοιχτή ημερομηνία για το Μουντιάλ είναι κάπου στο 2040… οπότε πρέπει να σχεδιάσουμε αυτή την προοπτική τώρα», δήλωσε ο Μπίντνι, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα του ενδιαφέρεται για μία κοινή υποψηφιότητα. Η Πορτογαλία και το Μαρόκο θα φιλοξενήσουν το Μουντιάλ 2030 και η Σαουδική Αραβία τη διοργάνωση του 2034.

Ήδη η Ουκρανία και η Πολωνία έχουν εμπειρία συνδιοργάνωσης μεγάλου ποδοσφαιρικού «ραντεβού», αφού φιλοξένησαν το Euro 2012, υπενθύμισε ο Μπίντνι. «Θα ήταν πολύ λογικό να επαναλάβουμε αυτή την επιτυχημένη περίπτωση», συμπλήρωσε, σημειώνοντας ότι μια τέτοια υποψηφιότητα θα μπορούσε να προκαλέσει την προσοχή επενδυτών.

Διαφορετική η κατάσταση από το Euro 2012

Βέβαια, η κατάσταση τώρα είναι δραματικά διαφορετική σε σύγκριση με την εποχή του Euro 2012. Εξαιτίας του πολέμου, οι ανάγκες της Ουκρανίας για ανακατασκευή και ανάκαμψη εκτιμώνται σε περίπου 588 δισεκατομμύρια δολάρια για την επόμενη δεκαετία- ποσό σχεδόν τριπλάσιο από την πρόβλεψη για το ΑΕΠ της χώρας το 2025- σύμφωνα με εκτίμηση του Κιέβου, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Κομισιόν και του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν δείχνει καμία διάθεση τερματισμού του πολέμου, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να πιέζουν για την κατάληψη ουκρανικών εδαφών και βομβαρδίζουν μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα.

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Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης των υποδομών της Ουκρανίας αποτελεί το Donbas Arena. Το γήπεδο στο Ντόνετσκ φιλοξένησε πέντε ματς του Euro 2012, αλλά το 2014 αυτονομιστές που υποστηρίζει η Μόσχα απέκτησαν τον έλεγχο τμημάτων της περιοχής. Η Σαχτάρ Ντόνετσκ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την έδρα της, που υπέστη ζημιές από βομβαρδισμούς και παίζει πλέον στη δυτική Ουκρανία.

Σε ερώτηση εάν η ιδέα της κοινής διεκδίκησης του Μουντιάλ αποτελεί αντικείμενο εν εξελίξει συζητήσεων ή μια μακροπρόθεσμη, μεταπολεμική φιλοδοξία, ο Μπίντνι απάντησε: «Θα εργαστούμε πάνω σε αυτό… παραμένουμε χώρα που στοχεύει στα μεγαλύτερα αθλητικά επιτεύγματα. Είναι κομμάτι της εθνικής κουλτούρας μας και θέλουμε να το αναπτύξουμε, παρά τις δυσκολίες».

Συμπλήρωσε ότι η κοινή διεκδίκηση ενδιαφέρει την Ουκρανία, αλλά το θέμα «ξεκινά από τις πρωτοβουλίες της αθλητικής κοινότητας, ή της ομοσπονδίας. Οπότε, θα δούμε».

Η ιδέα αυτή αναφέρθηκε και σε συζητήσεις που έγιναν στο περιθώριο του φετινού συνεδρίου για την ανάκαμψη της Ουκρανίας, στο Γκντανσκ, σύμφωνα με τον αξιωματούχο που ενημερώθηκε από την πολωνική κυβέρνηση.

Η «εύθραυστη» φιλία Ουκρανίας - Πολωνίας

Στις αρχές του καλοκαιριού, προκλήθηκε ένταση στις σχέσεις της Πολωνίας με την Ουκρανία. Όλα ξεκίνησαν με την απόφαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μετονομάσει μονάδα του στρατού σε «Ήρωες του UPA», μια εθνικιστική δύναμη που αγωνίστηκε για την ουκρανική ανεξαρτησία, αλλά ευθύνεται και για τη σφαγή Πολωνών αμάχων κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Πολωνός πρόεδρος, Κάρολ Ναβρότσκι, αντέδρασε αφαιρώντας την ύψιστη τιμή της χώρας που είχε αποδοθεί στον Ζελένσκι και απείλησε να μπλοκάρει την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας, εάν δεν απολογούνταν το Κίεβο. Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ προσπάθησε να εκτονώσει τη διαμάχη, προειδοποιώντας και τις δύο πλευρές ότι η κόντρα των δύο χωρών αποτελεί στρατηγικό λάθος το οποίο θα μπορούσε να ωφελήσει τη Ρωσία. Δημοσκόπηση τον Αύγουστο έδειξε ότι το 46% των Πολωνών βλέπουν αρνητικά τις σχέσεις με την Ουκρανία, το υψηλότερο ποσοστό έως τώρα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση ότι γίνονται συζητήσεις για πιθανή κοινή διεκδίκηση του Μουντιάλ, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού της ουκρανικής βουλής, Βασίλ Μόκαν. Παρόλα αυτά χαρακτήρισε την πρόταση «συναρπαστική και γεμάτη δυνατότητες».

Μία κοινή διεκδίκηση του Μουντιάλ θα ήταν ένας ισχυρός συμβολισμός ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην Ουκρανία, σημείωσε. Ο τερματισμός του πολέμου, μια δίκαιη ειρήνη και αξιόπιστες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι σημαντικά προαπαιτούμενα για τη διεξαγωγή ματς στην Ουκρανία. «Χωρίς αυτούς τους όρους, θα ήταν πρόωρο να μιλάμε για τη διοργάνωση ενός Μουντιάλ στην Ουκρανία», κατέληξε.