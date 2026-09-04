Στόχος του drone το γραφείο του επικεφαλής της SBU, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Η Ρωσία επιτέθηκε με drone στα γραφεία της SBU, στο κέντρο του Κιέβου και στόχος ήταν το γραφείο του επικεφαλής της ουκρανικής υπηρεσίας Ασφαλείας, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το drone έπληξε το κεντρικό κτίριο της SBU, στο Κίεβο, απέναντι από τον καθεδρικό ναό Αγίας Σοφίας, που έχει χαρακτηριστεί μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO. Στόχος του drone ήταν το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας στο κτίριο, του Ολεξάντρ Πόκλαντ, σύμφωνα με ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου. Ο Ζελένσκι έδωσε εντολή στον Πόκλαντ για μια «κατάλληλη, ξεκάθαρη» απάντηση στους Ρώσους, «μόλις όλα είναι έτοιμα», με την υποστήριξη του ουκρανικού στρατού. Σημειώνεται ότι η επίθεση έγινε στον απόηχο της «ντροπιαστικής», όπως τη χαρακτήρισε ο Ζελένσκι, σύρραξης με πυροβολισμούς στο κέντρο του Κιέβου, ανάμεσα σε αξιωματούχους της SBU και της HUR, των κορυφαίων υπηρεσιών πληροφοριών της Ουκρανίας.

Μαύρος καπνός υψώθηκε από το κέντρο του Κιέβου μετά την επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα. Τουλάχιστον εννιά άτομα τραυματίστηκαν και οι επτά από αυτούς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, σε ανάρτηση στο Telegram. Ο Κλίτσκο έκανε λόγο για επίθεση από εχθρικό drone, σε μη οικιστικό κτίριο, όπου ξέσπασε φωτιά. Σε νεότερη ανάρτηση, ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε ότι κατασβέστηκε η φωτιά, όπως και ότι «κατέρρευσε η οροφή και εξωτερικός τοίχος» του κτιρίου.

Βίντεο από την επίθεση στο Κίεβο

Στο YouTube αναρτήθηκε βίντεο που φέρεται να δείχνει τη στιγμή που το drone χτυπά την έδρα της υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, στο Κίεβο.

{https://www.youtube.com/watch?v=dJ_D5jYUqPc}

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Άλλο βίντεο καταγράφει τις πρώτες στιγμές μετά την επίθεση. Πυκνός μαύρος καπνός βγαίνει από το κτίριο, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να σβήσουν τη φωτιά.

{https://www.youtube.com/shorts/L2M9ZhfaZAw}

Η SBU έχει την ευθύνη φιλόδοξων επιχειρήσεων εναντίον της Ρωσίας. Ανάμεσά τους, ο βομβαρδισμός γέφυρας που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία, το 2022 και η επιχείρηση Spiderweb, πέρυσι, κατά την οποία έγινε επίθεση με drones σε πέντε αεροπορικές βάσεις της Ρωσίας. Επίσης, θεωρείται ότι έχει ηγετικό ρόλο στις δολοφονίες υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματούχων, που η Ουκρανία τους κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου, σημειώνει το Reuters.

Η ανάρτηση του Ζελένσκι για την επίθεση στην SBU

«Μίλησα με τον επικεφαλής της υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Πόκλαντ. Δυστυχώς, ένα ρωσικό drone έπληξε το κεντρικό κτίριο της υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στην οδό Βολοντιμίρσκα στο Κίεβο, απέναντι από τον καθεδρικό ναό Αγίας Σοφίας. Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί τόπου. Όσοι επηρεάστηκαν θα λάβουν την απαραίτητη βοήθεια.

Το drone στόχευσε απευθείας στο γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας Ασφαλείας σε αυτό το κτίριο. Έδωσα εντολή στον Πόκλαντ να δοθεί στους Ρώσους μια κατάλληλη, ξεκάθαρη απάντηση και - όπου είναι δυνατόν - να αντικατοπτρίζει αυτή την επίθεση, μόλις όλα είναι έτοιμα. Ο στρατός μας θα υποστηρίξει αυτή την απάντηση».

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2095862979564618203}

«Σημαντική κλιμάκωση» η επίθεση στην SBU

Η ρωσική επίθεση στην SBU αποτελεί «σημαντική κλιμάκωση, που απαιτεί αποφασιστικές απαντήσεις», ήταν η πρώτη αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα.

Η Μόσχα εξαπέλυσε την επίθεση «κατά τη διάρκεια μιας νέας προσπάθειας για ειρήνη, αποκαλύπτοντας ότι απορρίπτει τη διπλωματία», επεσήμανε ο Σιμπίχα. Υπενθυμίζεται ότι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα βρεθούν στη Μόσχα και στο Κίεβο το Σάββατο και την Κυριακή αντίστοιχα.

Στην ανάρτησή του, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι από την επίθεση κινδύνεψε και ο καθεδρικός ναός Αγίας Σοφίας, που αποτελεί Παγκόσμιο Μνημείο Κληρονομιάς της UNESCO. Ο Σιμπίχα κάλεσε τους εταίρους της Ουκρανίας να καταδικάσουν απερίφραστα αυτές τις ενέργειες και να αυξήσουν την πίεση στο καθεστώς Πούτιν. Επίσης, ζήτησε από την UNESCO να αντιδράσει αποφασιστικά και να εντείνει τις προσπάθειες για την προστασία της κληρονομιάς που κινδυνεύει στην Ουκρανία.

{https://x.com/andrii_sybiha/status/2095872149495992458}

Ισπανός ΥΠΕΞ: «Απαράδεκτη κλιμάκωση»

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπαρές, ήταν από τους πρώτους που καταδίκασαν το ρωσικό πλήγμα στην SBU, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη κλιμάκωση.

«Καταδικάζω απερίφραστα τη ρωσική επίθεση στην έδρα της υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, κοντά στον καθεδρικό Αγίας Σοφίας, μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Αυτή η επίθεση αποτελεί απαράδεκτη κλιμάκωση», έγραψε στο X, συμπληρώνοντας πως πρόκειται για επίθεση κατά των αμάχων, της παγκόσμιας κληρονομιάς και της ειρήνης.

Ο Αλμπαρές σημείωσε ότι η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια της επίδοσης διαπιστευτηρίων του πρεσβευτή της Ισπανίας στην Ουκρανία, στον Ζελένσκι και κατέληξε: «Το κράτος δικαίου και η διπλωματία είναι πιο ισχυρά από την επιθετικότητα».