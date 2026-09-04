Για «κρατική τρομοκρατία» κάνουν λόγο Ρωσία και ΝΑΤΟ - ΕΕ -Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από τον «Ριζοσπάστη» της Παρασκευής:

Νέα μεγάλη κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία προμηνύει ο «υβριδικός πόλεμος» που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρώπη, και κυρίως η αξιοποίησή του από όλα τα στρατόπεδα ανάλογα με τις επιδιώξεις και τα συμφέροντά τους. Τα πλήγματα σε εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα, οι κατασχέσεις πλοίων, οι «προειδοποιήσεις» ότι τα πολιτικά αεροπλάνα δεν είναι ασφαλή πάνω από τον εναέριο χώρο της Ρωσίας, μεγαλώνουν τον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης ανάφλεξης του πολέμου. Είναι ενδεικτικό πως τα δύο στρατόπεδα αλληλοκατηγορούνται για «κρατική τρομοκρατία», όρος που μπορεί να «δικαιολογήσει» μια στρατιωτική απάντηση.

Η συζήτηση για μια κοινή, ενιαία απάντηση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στις «υβριδικές επιθέσεις» της Ρωσίας έχει ανοίξει τον τελευταίο χρόνο και επανέρχεται μετά τις κατηγορίες της Γερμανίας ότι πίσω από την απόπειρα επίθεσης με drone με εκρηκτικά στη Λειψία, βρίσκεται η Μόσχα. Αυτό συζήτησαν και οι επικεφαλής της ΕΕ, Ουρσ. φον ντερ Λάιεν, και του ΝΑΤΟ, Μ. Ρούτε προχθές στις Βρυξέλλες.

Το ΝΑΤΟ «ως οργανισμός, πρέπει να είναι σε θέση να καταπολεμά τις υβριδικές απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα και να απαντά αναλόγως», είπε ο υπουργός Αμυνας της Λιθουανίας Ρ. Κάουνας, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να αλλάξει στάση.

Η Ρωσία φέρεται να στρατολογεί Δανούς για δολιοφθορές

Η Ρωσία φέρεται να στρατολογεί Δανούς πολίτες, για να βοηθήσουν στον σχεδιασμό πράξεων δολιοφθοράς εναντίον δανέζικων πολεμικών βιομηχανιών που συνδέονται με την Ουκρανία, ανακοίνωσε χθες η υπηρεσία εθνικής ασφάλειας και πληροφοριών της χώρας, PET.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Η Ρωσία σχεδιάζει και πραγματοποιεί πράξεις δολιοφθοράς εναντίον αμυντικών εταιρειών και της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη» και στη Δανία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της PET για την αντιμετώπιση της κατασκοπείας. Η PET έχει εντοπίσει συγκεκριμένα παραδείγματα προσπαθειών της Ρωσίας να στρατολογήσει Δανούς μέσω social media και πλατφορμών παιχνιδιών, για εργασίες όπως η λήψη φωτογραφιών εταιρειών ή υποδομών, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό πράξεων δολιοφθοράς.

«Είναι εξαιρετικά σοβαρό εάν απλοί Δανοί βοηθούν τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών - είτε σκόπιμα είτε εν αγνοία τους», τόνισε.

Πούτιν: «Κρατική τρομοκρατία» τα πλήγματα σε πλοία και οι απειλές για την αεροπορία

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλ. Πούτιν, δήλωσε χθες ότι υπάρχει μια ευκαιρία για «συμφωνία ειρήνης» στην Ουκρανία, όμως η επανέναρξη των συνομιλιών είναι πιο δύσκολη λόγω των ουκρανικών επιθέσεων στη ναυσιπλοΐα και της έκκλησης που απηύθυνε το Κίεβο σε πολιτικά αεροσκάφη να αποφεύγουν τον ρωσικό εναέριο χώρο.

«Το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί από τις χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση - τη Ρωσία και την Ουκρανία», είπε ο Πούτιν προσθέτοντας ότι ορισμένες χώρες, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Κίνας, είναι έτοιμες να υποστηρίξουν μια διευθέτηση.

Ωστόσο, οι ουκρανικές επιθέσεις σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και απειλές για επιθέσεις σε πολιτικά αεροσκάφη είναι «πράξεις κρατικής τρομοκρατίας», οι οποίες, είπε, «περιπλέκουν τις προοπτικές για διμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες».

Την Τετάρτη, η Ουκρανία κάλεσε τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) - υπηρεσία αεροπλοΐας του ΟΗΕ - να αποκλείσει τον ρωσικό εναέριο χώρο, προειδοποιώντας ότι οι ολοένα συχνότερες επιχειρήσεις με εκατοντάδες ουκρανικά drones βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια δημιουργούν νέους κινδύνους για τις εμπορικές πτήσεις. Η Ουκρανία έχει αποκοπεί από τη διεθνή πολιτική αεροπορία, γιατί ο δικός της εναέριος χώρος θεωρείται επικίνδυνος μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Επειτα από τεσσεράμισι χρόνια πολέμου, η γραμμή του μετώπου παραμένει εν πολλοίς σταθερή, οι δύο πλευρές ενέτειναν τις μεγάλης εμβέλειας αεροπορικές επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφος η μία της άλλης, ενώ ο πόλεμος στη θάλασσα έχει κλιμακωθεί απότομα με επιθέσεις και από τις δύο πλευρές σε λιμάνια και στην εμπορική ναυσιπλοΐα.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν δύο ουκρανικά φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στην Οδησσό, καθώς και λιμενικές εγκαταστάσεις και μια αποθήκη, ανακοίνωσε χθες το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Κατάσχεση ρωσικού πλοίου στη Νορβηγία

Από την πλευρά του, το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας έπληξε χθες ρωσικό πλοίο στο λιμάνι του Σότσι, στη Μαύρη Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο Nefrit συνέβαλε στην πολεμική προσπάθεια της Μόσχας, με μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, παρέχοντας υπηρεσίες σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις, μεταφέροντας φορτία και προσωπικό, εκτελώντας υποβρύχιες τεχνικές εργασίες.

Σε ένα ακόμη περιστατικό σύλληψης ρωσικών πλοίων, οι νορβηγικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του ρωσικού επιβατικού πλοίου Professor Molchanov στο νησί Σβάλμπαρντ, στην Αρκτική, κατόπιν αιτήματος της ουκρανικής κρατικής ενεργειακής εταιρείας «Naftogaz».

Η κατάσχεση διατάχτηκε την 31η Αυγούστου 2026 από νορβηγικό δικαστήριο και εφαρμόζεται έτσι μια επιδιαιτητική απόφαση που υποχρέωνε τη Μόσχα να προχωρήσει στην καταβολή ποσού 4,22 δισ. δολαρίων για «παράνομη κατάσχεση» περιουσιακών στοιχείων του ουκρανικού ομίλου όταν προσαρτήθηκε η χερσόνησος της Κριμαίας το 2014.

«Αντίποινα» στο Βερολίνο ανακοίνωσε η Μόσχα

Η ρωσική κυβέρνηση θα προχωρήσει στο κλείσιμο παραρτημάτων του ινστιτούτου «Γκαίτε», ανακοίνωσε ο ΥΠΕΞ Σ. Λαβρόφ. Εξήγησε πως πρόκειται για ανταπόδοση του σχεδιαζόμενου κλεισίματος του Σπιτιού της Ρωσίας στο Βερολίνο.

Το ινστιτούτο «Γκαίτε» έχει το κυριότερο παράρτημά του στη Μόσχα και πολιτιστικά κέντρα στην Αγία Πετρούπολη και στη Γεκατέρινμπουργκ.

«Φυσικά θα κλείσουν, αφού διωχτεί το δικό μας πολιτιστικό κέντρο από εκεί» (το Βερολίνο), είπε ο Λαβρόφ. «Η γερμανική κυβέρνηση ενήργησε εν γνώσει της ότι η κίνηση θα σήμαινε το τέλος της δικής της πολιτιστικής παρουσίας στη Ρωσία», πρόσθεσε.

Το «Γκαίτε» ήταν ένας από τους τελευταίους γερμανικούς θεσμούς που είχε ακόμη παρουσία στη ρωσική ομοσπονδία.

Πέρα από το κλείσιμο των παραρτημάτων του ινστιτούτου «Γκαίτε» εξετάζεται αυτό του γερμανικού προξενείου στην Αγία Πετρούπολη. Οι δύο χώρες έχουν κλείσει ήδη προξενεία της μιας στην άλλη στο πλαίσιο πακέτων ευρωπαϊκών κυρώσεων και αντιποίνων.

Εμπρησμοί ερευνώνται στο Μόναχο

Απόπειρα επίθεσης στον αμυντικό τομέα της Γερμανίας εξετάζει η Εγκληματολογική Υπηρεσία της Βαυαρίας (LKA), καθώς, το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη, εκτοξεύθηκαν πολλαπλοί εμπρηστικοί μηχανισμοί σε εργοτάξιο στην περιοχή Berg am Laim, το οποίο βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τα κεντρικά γραφεία του τεχνολογικού και αμυντικού ομίλου Rohde & Schwarz, που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της τεχνολογίας ασφαλείας και επικοινωνιών για κρατικές υπηρεσίες και τις Ενοπλες Δυνάμεις.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ διερευνάται μεταξύ άλλων το πολιτικό κίνητρο. Τα γερμανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι, μετά από ανθρωποκυνηγητό που εξαπέλυσε η αστυνομία, συνελήφθησαν δύο άτομα, μια 28χρονη γυναίκα και ένας 38χρονος άνδρας βουλγαρικής υπηκοότητας.

ΗΠΑ: Συζητιέται η παραγωγή «Patriot» στην Ουκρανία

Τη δυνατότητα να αποκτήσει η Ουκρανία την άδεια για την εγχώρια παραγωγή πυραύλων «Patriot» συζητούν Ουάσιγκτον και Κίεβο, καθώς η ανάγκη ενίσχυσης της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας γίνεται ολοένα πιο επιτακτική. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο, ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία, η συγκεκριμένη επιλογή δεν μπορεί να προσφέρει άμεση απάντηση στις σημερινές ανάγκες του ουκρανικού στρατού.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξήγησε ότι οι σχετικές συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, υπογραμμίζοντας πως η δημιουργία παραγωγικής δυνατότητας για ένα τόσο σύνθετο οπλικό σύστημα απαιτεί σημαντικό χρόνο και μεγάλες υποδομές.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντ. Τραμπ, είχε συζητήσει με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βλ. Ζελένσκι, το ενδεχόμενο αδειοδότησης για την κατασκευή πυραύλων «Patriot» εντός Ουκρανίας στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα τον περασμένο Ιούλη.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο, είχε εμφανιστεί επιφυλακτικός, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή τέτοιου είδους άδειες. Στην ίδια συζήτηση είχε αναφερθεί και στους πυραύλους «Tomahawk».

Το ζήτημα των «Patriot» απασχόλησε και τους ΥΠΕΞ της ΕΕ την Τετάρτη, με ορισμένα κράτη - μέλη όπως η Ελλάδα και η Ισπανία να διαθέτουν αποθέματα και να «πιέζονται» να τα πουλήσουν ή να τα στείλουν στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κ. Κάλας, αρκετά κράτη - μέλη δεσμεύτηκαν να διαθέσουν νέα μέσα αντιαεροπορικής προστασίας στην Ουκρανία. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν σύντομα, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές οι χώρες που θα συμμετάσχουν ούτε τα ακριβή οπλικά συστήματα που θα αποσταλούν.