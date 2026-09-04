Με διαφορετικά χαρακτηριστικά οι επιθέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, χθες, από το Ηράκλειο, στην ομιλία του για 52α «γενέθλια» του ΠΑΣΟΚ.

Διμέτωπη επίθεση σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες, Πέμπτη, από το Ηράκλειο, στο πλαίσιο της ομιλίας του στην εορταστική εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ιδρυτική Διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ. Στόχος του προφανώς να χαράξει τις δύο σαφείς διαχωριστικές γραμμές στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές.

Η επίθεση στον πρωθυπουργό ήταν αναμενόμενη. «Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να εμφανίσει το κόμμα του ως τη δύναμη που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Πολιτικά μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, είχε το δεύτερο μέτωπο που άνοιξε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό γιατί η επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό δεν περιορίστηκε σε μια αποστροφή της ομιλίας του, αλλά αποτέλεσε διακριτό κομμάτι της, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επιχειρεί να αποδομήσει τόσο το κυβερνητικό παρελθόν του, όσο και το αφήγημα της νέας αρχής που προβάλλει.

Η επιλογή μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο και η προσπάθειά του να διεκδικήσει εκ νέου πρωταγωνιστικό ρόλο στην Κεντροαριστερά και την πολιτική ζωή της χώρας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία βλέπει έναν ανταγωνιστή να διεκδικεί όχι μόνο ψηφοφόρους από την ίδια ευρύτερη «δεξαμενή», αλλά και τον ρόλο της κυβερνητικής εναλλακτικής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Κι αυτό είναι το σημαντικότερο…

Η επίθεση στον Μητσοτάκη

Απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να συμπυκνώσει τη φθορά της κυβέρνησης σε μια σειρά από μέτωπα, από την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση μέχρι τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, των θεσμών, του κράτους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε υποσχόμενος ότι θα επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα, έπειτα από την αποτυχία της διακυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου. Μίλησε για επιτελικό κράτος, μίλησε για άριστους, μίλησε για αξιοκρατία», είπε, για να προσθέσει:

«Και τι οικοδόμησε; Οικοδόμησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά και διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας της Μεταπολίτευσης».

Στο ίδιο πλαίσιο εντάχθηκε και η επίθεση για το «βαθύ κράτος», με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι αναζητά αλλού τις ευθύνες για τις κυβερνητικές αποτυχίες.

«Δεν μπορεί το βαθύ κράτος πάντα να είναι κάποιος άλλος, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν μπορεί για κάθε αποτυχία σας να ψάχνουμε δήθεν παθογένειες του χθες. Δεν έχετε καμία δικαιολογία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κυβερνάτε πολλά χρόνια. Πρέπει, λοιπόν, να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κι αν δεν το κάνετε εσείς, να είστε σίγουρος ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές θα το κάνει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του», πρόσθεσε.

Για τη Χαριλάου Τρικούπη, άλλωστε, ο στόχος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι εδώ και καιρό σαφής: να πείσει ότι ο πολιτικός κύκλος της κυβέρνησης έχει κλείσει και ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική κυβερνητική λύση.

Το διαφορετικό μέτωπο με τον Τσίπρα

Η επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα είχε τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να επιστρέψει στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, παρουσιάζοντας ουσιαστικά τον πρώην πρωθυπουργό όχι ως φορέα μιας νέας πολιτικής πρότασης, αλλά ως μέρος ενός ήδη δοκιμασμένου παρελθόντος.

«Έχουμε και την επιστροφή αυτών που κάποτε εμφανίστηκαν ως αντισυστημικοί σωτήρες. Και τι έκαναν; Και αυτοί εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό, έκαναν κλειστά συστήματα εξουσίας, δεν σεβάστηκαν κανένα θεσμό, κοινοβούλιο, σύνταγμα», είπε.

Και συνέχισε σε ακόμη υψηλότερους τόνους: «Έρχεται, λοιπόν, σήμερα ο συγκυβερνήτης του κ. Καμένου, που βάφτισε τον τυχοδιωκτισμό ρήξη και την ανευθυνότητα αντισυστημισμό. Σήμερα, λοιπόν, προσπαθούν να πείσουν τον ελληνικό λαό».

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η αναφορά του στο πρόγραμμα που παρουσίασε προχθές, Τετάρτη (2/9), ο πρώην πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.

«Το πρόγραμμά τους, όμως, χαρακτηρίζεται από δύο λέξεις: Εξαπάτηση και αναξιοπιστία», ανέφερε, για να περάσει στη συνέχεια στην επίθεση για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα.

«Ποιοι υπόσχονται λύσεις για το ιδιωτικό χρέος; Αυτοί που έλεγαν “Σεισάχθεια” και “Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη” και πούλησαν δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες στα funds, εκβιάζοντας και κρατώντας σε ομηρία χιλιάδες Έλληνες; Αυτοί που έφεραν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς; Απευθύνονται στους συνταξιούχους αυτοί που κατήργησαν το ΕΚΑΣ; Αυτοί που έφεραν τον νόμο Κατρούγκαλου;».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέλησε, επομένως, να αντιπαραβάλει τις σημερινές εξαγγελίες του με τα πεπραγμένα της περιόδου 2015-2019. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή προκαλεί συνθήκες έντονης πίεσης στη Χαριλάου Τρικούπη κι αυτό γίνεται αντιληπτό τόσο από την έκταση της επίθεσης που εξαπέλυσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και από τη γλώσσα του σώματός του.

Το γεγονός, μάλιστα, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να σηκώσει τόσο πολύ τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σε μια αμιγώς πασοκική εκδήλωση, με ισχυρό ιστορικό και συμβολικό φορτίο, δείχνει – παρά τα όσα υποστηρίζουν τα στελέχη του κόμματος – ότι ο βασικός αντίπαλος είναι ένας. Ο Αλέξης Τσίπρας.

Σε αυτή τη στρατηγική συμπυκνώθηκε και η πιο χαρακτηριστική ίσως αποστροφή της ομιλίας Ανδρουλάκη:

«Το δίλημμα δεν είναι συντήρηση του σημερινού συστήματος εξουσίας ή ανακύκλωση ενός χθεσινού αποτυχημένου παρελθόντος. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται διαχειριστές της παρακμής, ούτε συστήματα διαφθοράς, ούτε “Μεσσίες”. Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο, αξιοπιστία και πολιτική ηθική για να πάει μπροστά».

Και αμέσως μετά έβαλε Μητσοτάκη και Τσίπρα στο ίδιο κάδρο, με μια φράση που ίσως αποτυπώνει καθαρότερα από οποιαδήποτε άλλη τη διμέτωπη στρατηγική που φαίνεται ότι θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα:

«Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη, ούτε τρίτη ευκαιρία ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους».

Το μήνυμα ήταν σαφές. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο δρόμος προς την «πολιτική αλλαγή» που επικαλείται περνά πλέον μέσα από δύο αντιπάλους: από τη μία τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από την άλλη τον Αλέξη Τσίπρα.

Μόνο που η μάχη με τον δεύτερο είναι και μάχη για το ποιος θα καταφέρει τελικά να σταθεί απέναντι στον πρώτο.