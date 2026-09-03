Το ποδόλουτρο με υλικά που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε σπίτι είναι ένας εύκολος και οικονομικός τρόπος φροντίδας των ποδιών.

Τα πόδια συχνά παραμελούνται στην καθημερινή φροντίδα και υγιεινή, παρότι σηκώνουν καθημερινά το βάρος του σώματος και είναι εκτεθειμένα στον ιδρώτα και τη συνεχή τριβή. Γι’ αυτό έχει γίνει δημοφιλές ένα απλό σπιτικό ποδόλουτρο με αλάτι και ξίδι, το οποίο μπορεί να ανακουφίσει από την κούραση και να περιορίσει τη δυσάρεστη οσμή.

Η συγκεκριμένη πρακτική βασίζεται σε δύο οικονομικά και εύκολα διαθέσιμα υλικά. Σύμφωνα με ειδικούς στην περιποίηση του δέρματος, ο συνδυασμός τους μπορεί να έχει ήπια αντισηπτική δράση και να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην καθημερινή υγιεινή, χωρίς να την αντικαθιστά.

Τα οφέλη

Το ξίδι προσφέρει οξύτητα, η οποία βοηθά στην εξισορρόπηση του pH του δέρματος και δυσκολεύει τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων και των μυκήτων που ευθύνονται για την κακοσμία. Η αντιμυκητιασική του δράση μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη σε ήπιες περιπτώσεις μυκητίασης των ποδιών, στα αρχικά τους στάδια.

Από την άλλη πλευρά, το χοντρό αλάτι συμβάλλει στην απορρόφηση της υγρασίας από το δέρμα και ενισχύει τη δράση απολύμανσης του μείγματος. Επιπλέον, το χλιαρό νερό σε συνδυασμό με τα δύο υλικά βελτιώνει την περιφερική κυκλοφορία και μειώνει την αίσθηση βάρους στα πόδια μετά από μια ημέρα με κλειστά παπούτσια.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτή η πρακτική δεν αντικαθιστά τις ιατρικές θεραπείες σε περιπτώσεις προχωρημένης μυκητίασης, πληγών ή διαγνωσμένων δερματικών παθήσεων. Μπορεί να λειτουργήσει μόνο ως συμπληρωματική πρακτική ευεξίας, όταν δεν υπάρχουν ενεργές δερματικές βλάβες.

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Παράλληλα, όπως επισημαίνουν διάφοροι ειδικοί, τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με την ακριβή αποτελεσματικότητα του ξυδιού και του αλατιού ως αντιμυκητιασικής θεραπείας παραμένουν περιορισμένα. Ωστόσο, η χρήση τους δεν εγκυμονεί κινδύνους για τους περισσότερους ανθρώπους, όταν τηρούνται οι αναφερόμενες αναλογίες και ο χρόνος εφαρμογής.

Η διαδικασία

Η προετοιμασία είναι απλή και δεν απαιτεί περισσότερα από 20 λεπτά:

Γεμίστε μια αρκετά μεγάλη λεκάνη με ένα λίτρο χλιαρό νερό, ώστε να μην καίει.

Προσθέστε μισό φλιτζάνι ξίδι και δύο κουταλιές της σούπας χοντρό αλάτι.

Ανακατέψτε μέχρι να διαλυθεί μερικώς το αλάτι.

Βυθίστε τα πόδια για 15 έως 20 λεπτά, χωρίς να ξεπεράσετε αυτό το χρονικό διάστημα.

Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε τα καλά, ιδιαίτερα ανάμεσα στα δάχτυλα.

Το καλό στέγνωμα των ποδιών μετά το ποδόλουτρο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η υγρασία μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη μυκήτων. Οι ειδικοί συνιστούν να στεγνώνετε καλά τα πόδια, ιδιαίτερα ανάμεσα στα δάχτυλα, και να αποφεύγετε να φοράτε αμέσως κλειστά παπούτσια.

Όσοι έχουν ευαίσθητο δέρμα ή ανοιχτές πληγές καλό είναι να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη πρακτική και να συμβουλεύονται πρώτα ειδικό, καθώς το ξίδι μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στις τραυματισμένες περιοχές. Οι υπόλοιποθι μπορούν να κάνουν ποδόλουτρο δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα.

Για επιπλέον φροντίδα, οι ειδικοί προτείνουν μετά το ποδόλουτρο τη χρήση ενυδατικής κρέμας, η οποία βοηθά το δέρμα να διατηρήσει την υγρασία του και να παραμένει απαλό.

Με πληροφορίες από cronista.com