Ο Τραμπ προσπάθησε να πείσει τους Βρετανούς πως έσωσε την χώρα τους από τον πυρηνικό όλεθρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Πέμπτη ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο να υποστεί επίθεση με πυρηνικά όπλα, κατακεραυνώνοντας για ακόμη μια φορά την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στον πόλεμο που εξαπέλυσε με το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι τομείς του Λονδίνου είναι περιοχές όπου «δεν πας», εξαιτίας της ανομίας και της μετανάστευσης, ενώ άδραξε την ευκαιρία να καταφερθεί για πολλοστή φορά εναντίον του δημάρχου της βρετανικής πρωτεύουσας Σαντίκ Καν, χαρακτηρίζοντάς τον, μεταξύ άλλων, «ρυπαρό τύπο».

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά σε συνέντευξή του στο συντηρητικό βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο GB News.

Δικαιολογώντας τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ο ογδοντάρης ρεπουμπλικάνος τόνισε πως «σώζω και τη δική σας χώρα από την απειλή διότι αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, είναι πιθανότερο να το χρησιμοποιούσε στην Ευρώπη», παρά εναντίον των ΗΠΑ, όπου «δεν φτάνουν οι πυραυλικές της δυνατότητες». «Σώζω τη χώρα σας από το πρόβλημα διότι (οι Ιρανοί) θα το χρησιμοποιούσαν», επέμεινε.

Στην ίδια συνέντευξη, ο αμερικανός πρόεδρος στηλίτευσε ξανά τον δισταγμό του Λονδίνου επί των ημερών του πρώην πρωθυπουργού των Εργατικών Κιρ Στάρμερ να εμπλακεί στον πόλεμο, αφήνοντας να εννοηθεί πως η Ουάσιγκτον ίσως πάψει να υποστηρίζει τη Βρετανία για τη νησιά Φόκλαντς, ή Μαλβίνας όπως είναι γνωστό το αρχιπέλαγος αυτό στην Αργεντινή.

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Συμπλήρωσε «μην ξεχνάτε, μεγάλο μέρος του πετρελαίου σας έρχεται από το στενό του Ορμούζ, και δεν ήσασταν εκεί να με βοηθήσετε».

«Ο Τραμπ απλά δεν χωνεύει την επιτυχία μας»

Εξάλλου ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την προειδοποίησή του εναντίον της απειλής που εγείρει κατ’ αυτόν η μετανάστευση στη Βρετανία και η πολιτική της κυβέρνησης ως προς την ενέργεια, μιλώντας για επαπειλούμενη «καταστροφή».

«Αν δεν σταματήσετε τον κόσμο που έρχεται μαζικά στη χώρα σας απ’ όλο τον κόσμο, δεν θα σας μείνει χώρα. Αν πάτε στο Λονδίνο, το Λονδίνο είναι πολύ διαφορετικό μέρος. Έχετε φρικτό δήμαρχο. Είναι ρυπαρός τύπος, ρυπαρό άτομο. Είναι πολύ κακός δήμαρχος. Έχετε έγκλημα που είναι πολύ ψηλά, και το Λονδίνο είναι πολύ διαφορετικό μέρος απ’ ό,τι ήταν πριν από 15 ή 20 χρόνια».

«Έχετε μέρη στο Παρίσι και στο Λονδίνο όπου δεν θέλει να πάει καν η αστυνομία (...) Δεν υπάρχει νόμος και τάξη. (Οι αστυνομικοί) φοβούνται να πάνε εκεί. Φοβούνται, ή, ξέρετε, δεν θέλουν να χάσουν τη ζωή τους».

Πηγή προσκείμενη στον δήμαρχο της βρετανικής πρωτεύουσας απάντησε μερικές ώρες αργότερα στις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου μιλώντας στο Press Association· πρόσαψε στον Ντόναλντ Τραμπ πως έχει «εμμονή» με τον Σαντίκ Καν.

«Οι δείκτες της εγκληματικότητας έχουν υποχωρήσει σε όλο το Λονδίνο», και «τα βίαια εγκλήματα είναι πολύ λιγότερα απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε μεγαλούπολη των ΗΠΑ», αντέτεινε. Η βρετανική πρωτεύουσα παραμένει «πολυποίκιλη, πολυπολιτισμική και ακμάζουσα παγκόσμια πόλη -- η καλύτερη πόλη στον κόσμο. Ο Τραμπ απλά δεν χωνεύει την επιτυχία μας».