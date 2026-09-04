Μιλώντας σε βρετανικό δίκτυο, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως η Ουάσιγκτον ίσως πάψει να υποστηρίζει για τη νησιά Φόκλαντς, ή Μαλβίνας όπως είναι γνωστό το αρχιπέλαγος αυτό στην Αργεντινή.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι αναφέρθηκε χθες Πέμπτη σε «ούριους ανέμους» ως προς την ιστορική διεκδίκηση της κυριαρχίας της χώρας στα νησιά Μαλβίνας, γνωστά ως Φόκλαντς στη Βρετανία, ανακοινώνοντας σκληρότερες κυρώσεις σε εταιρείες που συμμετέχουν στην αναζήτηση πετρελαϊκών κοιτασμάτων στο αρχιπέλαγος.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, ανήγγειλε σχέδιο νόμου για να γίνουν «πιο σκληρές οι κυρώσεις και οι ποινές σε βάρος εταιρειών συνδεόμενων με έργα χωρίς άδεια» γύρω από το αρχιπέλαγος του νότιου Ατλαντικού την κυριαρχία του οποίου διεκδικούν το Μπουένος Άιρες και η Βρετανία.

Οι ανακοινώσεις αυτές καταγράφηκαν μερικές ώρες αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ιδεολογικός σύμμαχος του Μιλέι, είπε πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να «αναθεωρήσει» την αμερικανική θέση ουδετερότητας, με φόντο την καταδίκη από πλευράς Αργεντινής της εξερεύνησης από βρετανική εταιρεία στα νερά ανοικτά των νησιών.

Μέχρι σήμερα, όπως οι περισσότερες άλλες χώρες της λεγόμενης Δύσης, οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ότι η Βρετανία έχει de facto διοικητικό έλεγχο των νησιών, αν και δεν αποφαίνονται για την κυριαρχία σε αυτά με αυστηρά νομική έννοια. Απόφαση του ΟΗΕ που ανάγεται στο 1965 αναγνωρίζει την ύπαρξη της διαφοράς και προτρέπει τα δυο κράτη να αναζητήσουν ειρηνική λύση.

«Υποβάλλω πάντα όλες τις θέσεις σε επανεξέταση. Αυτή είναι μια ανάμεσα σε άλλες», είπε σιβυλλικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, τη Δευτέρα, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

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Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε χθες στο βρετανικό δεξιό τηλεοπτικό δίκτυο GB News, ο Τραμπ υπονόησε, παράλληλα, πως δεν θα υποστήριζε το Λονδίνο σε ενδεχόμενη σύγκρουση για την περιοχή. Ερωτηθείς αν «θα πήγαινε να βοηθήσει», είπε πως «εκεί ήμουν όταν έγινε ο πρώτος πόλεμος», το 1982. «Τα είχατε πάρει πολύ δυνατά, αλλά αυτό είχε γίνει πριν από πολύ καιρό», ανέφερε ακόμη. Φάνηκε να αφήνει να εννοηθεί πως θα τιμωρήσει έτσι τη Βρετανία για την άρνησή της να εμπλακεί στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Ο Χαβιέρ Μιλέι φάνηκε να βασίζει την πιο δυναμική διεκδίκηση των νησιών στα υπονοούμενα του αμερικανού ομολόγου του, στα οποία είδε κάτι «πολύ δυνατό για την πιο σημαντική και πιο ιερή υπόθεση για εμάς τους Αργεντινούς».

«Τα νησιά είναι το μέλλον μας και πρέπει να ανακτηθούν»

Το αρχιπέλαγος Μαλβίνας, περίπου 600 χιλιόμετρα από της ακτές της Παταγονίας στην Αργεντινή, υπήρξε θέατρο πολέμου 74 ημερών ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας της Λατινικής Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου το 1982. Τουλάχιστον 649 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στην πλευρά της Αργεντινής και 255 σε αυτήν της Βρετανίας στην ένοπλη σύρραξη εκείνη.

Την Τρίτη, ένωση βετεράνων του πολέμου και δικηγόροι που υπερασπίζονται το περιβάλλον προσέφυγαν στη δικαιοσύνη στην Αργεντινή με σκοπό να εμποδίσουν αναζήτηση πετρελαίου της βρετανικής εταιρείας Rockhopper και της ισραηλινής Navitas στο βόρειο τμήμα του αρχιπελάγους.

Η υπόθεση των νησιών αυτών, τα οποία διαχειρίζεται de facto η Βρετανία από το 1833, στοιχειώνει σε πολιτικό και συναισθηματικό επίπεδο πολλούς στην Αργεντινή, ανεξαρτήτως τοποθέτησης στο πολιτικό φάσμα. Στο Σύνταγμα, στα σχολικά βιβλία, σε γκραφίτι, σε αυτοκόλλητα στα λεωφορεία, ακόμη και στα τατουάζ πολλών, το σύνθημα «Malvinas Argentinas» είναι πανταχού παρόν.

«Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Τα νησιά Μαλβίνας ανήκουν στην Αργεντινή. Ιστορικά και νομικά. Δεν υπάρχει κανένα αντεπιχείρημα. Είναι μέρος της επικράτειας της Αργεντινής. Οι νησιώτες στο έδαφος που μας άρπαξαν δεν έχουν το νόμιμο δικαίωμα στην αυτοδιάθεση», είπε ο πρόεδρος Μιλέι, προσθέτοντας πως τα νησιά «είναι το μέλλον μας» και πρέπει να ανακτηθούν, προτού αρχίσει η εξόρυξη υδρογονανθράκων, κάτι που σχεδιάζεται να γίνει το 2028, έχουν «εθνική σημασία».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ντάουνινγκ Στριτ τόνισε ότι η βρετανική θέση για τα Φόκλαντς είναι «ακλόνητη»: η «κυριαρχία τους ανήκει στο ΗΒ» και οι κάτοικοί τους «έχουν εκφράσει επανειλημμένα τη βούλησή τους να παραμείνουν βρετανικό υπεράκτιο έδαφος», τόνισαν οι υπηρεσίες του νέου πρωθυπουργού των εργατικών, Άντι Μπέρναμ.