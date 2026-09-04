O όμιλος προβλέπει παγκόσμιες επενδύσεις άνω των 24 δισ. ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη την περίοδο 2026-2030.

Σε μια νέα φάση της διεθνούς ανάπτυξής της περνά η Xiaomi, διευρύνοντας τη δραστηριότητά της πολύ πέρα από τα smartphones και επενδύοντας σε ένα ενιαίο οικοσύστημα που συνδέει προσωπικές συσκευές, έξυπνο σπίτι και κινητικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη, τα λειτουργικά συστήματα, οι ημιαγωγοί, τα έξυπνα οχήματα και η ρομποτική βρίσκονται στον πυρήνα αυτής της στρατηγικής, την οποία η εταιρεία παρουσίασε σε μεγάλη κλίμακα στην IFA 2026 στο Βερολίνο, με περισσότερα από 380 προϊόντα και τεχνολογίες. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά σε αυτή την πορεία η Ευρώπη, όπου η Xiaomi σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της, με τη Mijia, το brand έξυπνου σπιτιού της εταιρείας, να διευρύνει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά και τη Xiaomi Auto να προγραμματίζει την είσοδό της το 2027. Την ίδια στιγμή, ο όμιλος προβλέπει παγκόσμιες επενδύσεις άνω των 24 δισ. ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη την περίοδο 2026-2030.

«Η φετινή IFA αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια πορεία της Xiaomi», δήλωσε η Xu Fei, CMO της Xiaomi. «Με την πάροδο των ετών, έχουμε επεκταθεί από τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα στο έξυπνο σπίτι και τα έξυπνα οχήματα, επενδύοντας παράλληλα σημαντικά σε θεμελιώδεις τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα λειτουργικά συστήματα, τα chips και η έξυπνη κατασκευή. Σήμερα, όλοι αυτοί οι τομείς και οι δυνατότητες συνδυάζονται μέσα από το έξυπνο οικοσύστημα "Human × Car × Home", το οποίο παρουσιάζουμε σε μεγάλη κλίμακα στο παγκόσμιο κοινό της IFA» ανέφερε. Όπως πρόσθεσε, «η Ευρώπη αποτελεί σημαντική αγορά στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της Xiaomi», με τη Mijia να διευρύνει σημαντικά την παρουσία της στην Ευρώπη και τη Xiaomi Auto να αναμένεται να εισέλθει στην ευρωπαϊκή αγορά το 2027.

Περισσότερα από 380 προϊόντα στο «Human × Car × Home»

Η παρουσία της Xiaomi στην IFA περιστρέφεται γύρω από τρεις βασικές θεματικές ενότητες: AI Tomorrow, AI Today και Human × Car × Home Product Portfolio. Το AI Tomorrow εξερευνά το μέλλον της έξυπνης κινητικότητας μέσα από το Xiaomi Vision Gran Turismo, ενώ η ενότητα AI Today, με επίκεντρο το Xiaomi SU7 Max και διαφορετικούς χώρους του σπιτιού, παρουσιάζει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συντονίζει προσωπικές συσκευές, αυτοκίνητα και προϊόντα έξυπνου σπιτιού με βάση τις ανάγκες της καθημερινότητας. Στην ενότητα Human × Car × Home Product Portfolio συγκεντρώνονται περισσότερα από 380 προϊόντα σε επτά κατηγορίες: μαγείρεμα και αποθήκευση τροφίμων, καθαρισμός σπιτιού, διαχείριση αέρα, οπτικοακουστική ψυχαγωγία, ασφάλεια και προστασία, προσωπικές συσκευές και έξυπνη κινητικότητα.

Το «Human × Car × Home», όπως επισημαίνεται, αποτελεί ένα ανθρωποκεντρικό, έξυπνο οικοσύστημα που συνδέει προσωπικές συσκευές, έξυπνα οχήματα και έξυπνες οικιακές συσκευές, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και το Xiaomi HyperOS. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Xiaomi Auto έχει παραδώσει περισσότερα από 700.000 οχήματα στην ηπειρωτική Κίνα μέσα σε δύο χρόνια από την είσοδό της στην αγορά, ενώ το Xiaomi YU7 ξεπέρασε τις 240.000 επιβεβαιωμένες παραγγελίες την πρώτη ημέρα. Την ίδια στιγμή, η Xiaomi έχει δημιουργήσει μια κορυφαία παγκοσμίως πλατφόρμα AIoT για καταναλωτές, με περισσότερες από 1,1 δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές, που εξυπηρετούν περισσότερους από 175 εκατομμύρια χρήστες και νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο.

Στην IFA, η Xiaomi παρουσιάζει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. Καθώς ένας χρήστης επιστρέφει με το αυτοκίνητο στο σπίτι, το σύστημα μπορεί να αξιοποιήσει πληροφορίες, όπως η ώρα, η τοποθεσία και οι καιρικές συνθήκες, ώστε να προσαρμόσει εκ των προτέρων τον φωτισμό και τον κλιματισμό. Στο σπίτι, ένα απλό αίτημα όπως «Εκτύπωσε τη φωτογραφία που μόλις τράβηξα» μπορεί να ενεργοποιήσει τη συνεργασία πολλών συσκευών για την ολοκλήρωση της εργασίας.

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Η Mijia διευρύνει την παρουσία της στην Ευρώπη

Στην IFA 2026, η Xiaomi ανακοίνωσε τη μεγάλης κλίμακας επέκταση της Mijia, του brand έξυπνου σπιτιού της, στην Ευρώπη. Σήμερα, η Mijia διαθέτει περισσότερα από 2.000 προϊόντα σε πάνω από 130 κατηγορίες, όλα συνδεδεμένα μέσα από ένα κοινό οικοσύστημα. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Xiaomi στην τεχνητή νοημοσύνη, τα λειτουργικά συστήματα και τη συνδεσιμότητα IoT, ενσωματώνει την έξυπνη τεχνολογία στις παραδοσιακές οικιακές συσκευές, με στόχο μια πιο εύχρηστη και απρόσκοπτη καθημερινότητα.

Επενδύσεις άνω των 24 δισ. ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D)

Η Ευρώπη αποτελεί σημαντική αγορά για την παγκόσμια στρατηγική της Xiaomi και βασική περιοχή για τη συνεχή ανάπτυξη του έξυπνου οικοσυστήματος «Human × Car × Home». Η εταιρεία θα συνεχίσει να ενισχύει τη μακροπρόθεσμη παρουσία της στην Ευρώπη, επενδύοντας στις τοπικές δυνατότητες R&D, στα προϊόντα, το δίκτυο λιανικής και τις υπηρεσίες της. Από το 2026 έως το 2030, η Xiaomi αναμένει ότι οι συνολικές παγκόσμιες επενδύσεις της σε R&D θα ξεπεράσουν τα 24 δισ. ευρώ, καλύπτοντας την τεχνητή νοημοσύνη, τα λειτουργικά συστήματα, την ανάπτυξη ημιαγωγών, τα έξυπνα οχήματα, τη ρομποτική και την έξυπνη κατασκευή.