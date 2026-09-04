Ο Σέτσιν είπε πως η Κίνα θα αποκτήσει περισσότερη επιρροή στις αγορές ενέργειας καθώς ο αριθμός των μελών του ΟΠΕΚ μειώνεται.

Ο Ίγκορ Σέτσιν, επικεφαλής της κορυφαίας πετρελαιοπαραγωγού εταιρίας Rosneft, δήλωσε χθες, Πέμπτη, πως η Κίνα, και όχι ο ΟΠΕΚ, έχει σταθεροποιήσει τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου μειώνοντας τις εισαγωγές αργού κατά 5,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα φέτος.

Ο Σέτσιν, επικεφαλής της ρωσικής ενεργειακής εταιρίας με τη μεγαλύτερη επιρροή και επί μακρόν σύμμαχος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλούσε σε ρωσοκινεζικό επιχειρηματικό φόρουμ στην πόλη Βλαδιβοστόκ στη ρωσική Άπω Ανατολή.

«Φέτος η Κίνα έχει ουσιαστικά πάρει την πρωτοβουλία από τον ΟΠΕΚ και, χωρίς να είναι μέλος κανενός καρτέλ, κατάφερε να σταθεροποιήσει την παγκόσμια αγορά πετρελαίου περικόπτοντας τις εισαγωγές της κατά 5,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα», είπε ο Σέτσιν.

Ο Σέτσιν, γνωστός για τις επιφυλάξεις του απέναντι στον ΟΠΕΚ, είπε πως η Κίνα θα αποκτήσει περισσότερη επιρροή στις αγορές ενέργειας καθώς ο αριθμός των μελών του ΟΠΕΚ μειώνεται.

«Πιστεύω ότι μια περαιτέρω αύξηση των αποθεμάτων της Κίνας θα ενισχύσει τον ρόλο της Κίνας στην ενεργειακή αγορά, σε ένα υπόβαθρο φθίνουσας επιρροής του ΟΠΕΚ και μείωσης του αριθμού των μελών του», είπε ο Σέτσιν.

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