Η αυξημένη θνησιμότητα αφορά τον καρκίνο του μαστού, του προστάτη, του παχέος εντέρου, του ορθού, του στομάχου, του παγκρέατος και του ήπατος, καθώς και καρκίνους της κεφαλής και του τραχήλου.

Ακόμη και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να κρύβει μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία απ’ ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Νέα αμερικανική μελέτη συνδέει ακόμη και ένα ποτό την ημέρα με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από αρκετές μορφές καρκίνου. Παράλληλα, καταγράφει σημαντική αύξηση των θανάτων που αποδίδονται στο αλκοόλ τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

«Αν και η συνολική θνησιμότητα από καρκίνο έχει μειωθεί, διαπιστώσαμε ότι το ποσοστό των θανάτων από καρκίνο που αποδίδονται στο αλκοόλ διπλασιάστηκε, αναλογικά, στα άτομα ηλικίας 20 ετών και άνω κατά τα τελευταία 33 χρόνια», δήλωσε δρ Chinmay Jani, συγγραφέας της μελέτης.

Σύμφωνα με την έρευνα, η αυξημένη θνησιμότητα αφορά τον καρκίνο του μαστού, του προστάτη, του παχέος εντέρου, του ορθού, του στομάχου, του παγκρέατος και του ήπατος, καθώς και καρκίνους της κεφαλής και του τραχήλου.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι δεν απαιτείται μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ για να αυξηθεί ο κίνδυνος. Σύμφωνα με τον Jani, περίπου ένα τυπικό ποτό την ημέρα, κάθε ημέρα, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο. Στις ΗΠΑ, ένα τυπικό ποτό αντιστοιχεί περίπου σε 355 ml μπίρας, 150 ml κρασιού ή 45 ml ποτού με περιεκτικότητα 40% σε αλκοόλ.

Για δεκαετίες, οι οδηγίες προς τους Αμερικανούς ήταν να περιορίζουν την κατανάλωση αλκοόλ σε δύο ποτά την ημέρα για τους άνδρες και ένα για τις γυναίκες. Τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ κατάργησε αυτά τα όρια, προτείνοντας αντ’ αυτού στους πολίτες να «καταναλώνουν λιγότερο αλκοόλ για καλύτερη συνολική υγεία».

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Πώς το αλκοόλ συνδέεται με τον καρκίνο

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ (NCI), το αλκοόλ συμβάλλει στην ανάπτυξη του καρκίνου με διάφορους τρόπους. Επηρεάζει τα επίπεδα ορμονών, μεταξύ άλλων των οιστρογόνων - μία από τις βασικές συνδέσεις της κατανάλωσης αλκοόλ με τον καρκίνο του μαστού.

Το αλκοόλ είναι αιθανόλη ή αιθυλική αλκοόλη, η οποία διασπάται στο ήπαρ σε ακεταλδεΰδη, μια ουσία που το NCI χαρακτηρίζει «πιθανό καρκινογόνο για τον άνθρωπο». Το ήπαρ στη συνέχεια μετατρέπει την ακεταλδεΰδη σε μια αβλαβή ουσία που ονομάζεται οξικό άλας. Η διαδικασία, όμως, δεν είναι αλάνθαστη: πριν ολοκληρωθεί η μετατροπή, η ακεταλδεΰδη μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο DNA και να παρεμποδίσει την επιδιόρθωσή του.

Το αλκοόλ συμβάλλει επίσης στο οξειδωτικό στρες, το οποίο προκαλεί βλάβες στο DNA, τις πρωτεΐνες και τη λειτουργία των κυττάρων και προκαλεί φλεγμονή. Παράλληλα, η κατανάλωση αλκοόλ αποδυναμώνει τα κύτταρα του στόματος και του λαιμού, καθιστώντας τα πιο ευάλωτα σε καρκινογόνες ουσίες. Αυτό είναι ακόμη πιθανότερο όταν συνδυάζεται με το κάπνισμα, το οποίο αποτελεί σημαντική πηγή ακεταλδεΰδης.

Επιπλέον, το αλκοόλ επηρεάζει τη διάσπαση και την απορρόφηση βασικών θρεπτικών συστατικών που θεωρείται ότι μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου — των βιταμινών A, C, D και E, καθώς και των φυλλικών οξέων του συμπλέγματος βιταμινών Β.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Regional Health – Americas, ανέλυσε δεδομένα από το 1990 έως το 2023. Στο διάστημα αυτό, οι ετήσιοι θάνατοι από καρκίνο που συνδέονταν με το αλκοόλ στις ΗΠΑ υπερδιπλασιάστηκαν, από 11.361 σε 23.126.

Οι άνδρες και οι άνω των 55 ετών επηρεάστηκαν περισσότερο. Ωστόσο, στις γυναίκες και στους άνδρες κάτω των 55 ετών, μικρότερες ποσότητες αλκοόλ αρκούν για να αυξηθεί ο κίνδυνος, σύμφωνα με τον Jani.

Από τους 10 τύπους καρκίνου που εξετάστηκαν στη μελέτη, οι μικρότερες αυξήσεις στους θανάτους που συνδέονται με το αλκοόλ καταγράφηκαν στον καρκίνο του προστάτη, του παγκρέατος και του στομάχου. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι θάνατοι αυξήθηκαν με την πάροδο του χρόνου, δήλωσε ο Jani.

Το αλκοόλ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και στους θανάτους από κακοήθεις όγκους της κεφαλής και του τραχήλου, συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων των χειλιών, της στοματικής κοιλότητας, του φάρυγγα, του λάρυγγα και του οισοφάγου. Έως και το ένα τέταρτο των καρκίνων της κεφαλής και του τραχήλου έχουν το αλκοόλ ως παράγοντα κινδύνου, «κάτι που προφανώς θα μπορούσε να προληφθεί», δήλωσε ο δρ Chinmay Jani.

«Παρότι η μελέτη μας δεν διαθέτει τα δεδομένα που θα μπορούσαν να δείξουν ότι πρέπει να σταματήσετε εντελώς την κατανάλωση αλκοόλ, το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο θα είναι η καλύτερη επιλογή για την υγεία σας».

Με πληροφορίες από CNN