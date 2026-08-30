Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από το Αυτόφωρο τη Δευτέρα, με τον μουσικό να καλείται να δώσει τις δικές του εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, σε βαθμό πλημμελήματος, ασκήθηκε σε βάρος του γνωστού δεξιοτέχνη του κλαρίνου Άρη Μουγκοπέτρου, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Κυριακής (30/8) στο κέντρο της Αθήνας μετά από τροχονομικό έλεγχο.

Ο μουσικός οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα στην Ευελπίδων και μετά την άσκηση της δίωξης, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ παραπέμφθηκε να δικαστεί την Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Αυτόφωρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο έλεγχος της Τροχαίας πραγματοποιήθηκε περίπου στις 9:15 το πρωί, στη συμβολή των οδών Δεληγιάννη και Αθανασίου Διάκου, στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί φέρεται να αντιλήφθηκαν τον Μουγκοπέτρο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, εξερχόμενος από πεζόδρομο, και του έκαναν σήμα να σταματήσει.

Ο ίδιος συμμορφώθηκε και ακινητοποίησε το όχημά του, ωστόσο οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο αλκοτέστ. Η πρώτη μέτρηση φέρεται να έδειξε 0,71 mg/l, ενώ στη δεύτερη μέτρηση καταγράφηκε ένδειξη 0,63 mg/l. Το επιτρεπόμενο όριο αναφέρεται στα 0,25 mg/l, ενώ το όριο για την αυτόφωρη διαδικασία είναι 0,60 mg/l.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου, ο γνωστός μουσικός συνελήφθη. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.375 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 250 ημέρες.

Από τη Λαμία στην Αθήνα

Ο Άρης Μουγκοπέτρος βρισκόταν το βράδυ του Σαββάτου σε πανηγύρι στη Λαμία, όπου είχε εμφανιστεί μουσικά. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πήρε το αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκε προς την Αθήνα.

Το πρωί της Κυριακής, όταν βρισκόταν πλέον στο κέντρο της πρωτεύουσας, πραγματοποιήθηκε ο τροχονομικός έλεγχος που κατέληξε στη σύλληψή του και στην αυτόφωρη διαδικασία.