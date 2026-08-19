Οι αρχές στο Ηράκλειο συνέλαβαν έναν άνδρα ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένας ακόμα, που φέρεται να είναι ο προμηθευτής από Αττική.

Ένας άνδρα 53 ετών συνέλαβαν οι αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών.

Η σύλληψη έγινε το πρωί της Τρίτης και η δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον του περιλαμβάνει κατηγορίες για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, της νομοθεσίας περί αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, καθώς λοιπών υγειονομικών διατάξεων, περιλαμβάνεται ακόμη ένας 46χρονος.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, ακολουθησε έρευνα, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι στον επαγγελματικό του χώρο του 53χρονου σε περιοχή του Ηρακλείου, έκρυβε ποσότητες μη κανονικών αλκοολούχων ποτών διαφόρων ειδών, που προορίζονταν για διάθεση και εμπορία, καθώς και πλήθος μεταλλικών φιαλών με υποξείδιο του αζώτου, γνωστό και ως «αέριο γέλιου».

Τι εντόπισαν οι αρχές

Οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 284 συσκευασίες αλκοολούχων ποτών, οι οποίες περιείχαν 1.003 λίτρα (1 τόνος) αλκοολούχου υγρού και ειδικότερα:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-98 πλαστικές φιάλες χωρητικότητας 5 λίτρων, με άγνωστο αλκοολούχο υγρό χωρίς την προβλεπόμενη επισήμανση,

-50 πλαστικές φιάλες χωρητικότητας 5 λίτρων, με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό και ενδείξεις επιχείρησης ποτοποιίας,

- 24 πλαστικές φιάλες χωρητικότητας 5 λίτρων, με αλκοολούχο υγρό, ένδειξη αλκοολικού βαθμού 38% και ενδείξεις επιχείρησης ποτοποιίας,

- 4 πλαστικές φιάλες χωρητικότητας 5 λίτρων, με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό και ενδείξεις επιχείρησης ποτοποιίας,

-48 φιάλες χωρητικότητας ενός λίτρου, με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό, ένδειξη αλκοολικού βαθμού 38% και ενδείξεις επιχείρησης ποτοποιίας,

-20 φιάλες χωρητικότητας 1,75 λίτρων, με αλκοολούχο υγρό, πιθανόν βότκα, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού 40% και

-40 φιάλες χωρητικότητας ενός λίτρου, με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού 40%.

Κατά τον έλεγχο δεν προσκομίστηκαν φορολογικά παραστατικά που να νομιμοποιούν την κατοχή των ανωτέρω ποσοτήτων και δεν προέκυψε η νόμιμη αγορά τους και η προηγούμενη καταβολή των αναλογούντων δασμών και λοιπών φόρων.

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Παράλληλα από τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 126 από τις συσκευασίες υπήρχαν επικολλημένες ετικέτες συγκεκριμένης επιχείρησης ποτοποιίας με έδρα την Αττική, διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Από τις 98 πλαστικές φιάλες χωρητικότητας 5 λίτρων διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε η προβλεπόμενη επισήμανση, και συγκεκριμένα ο αλκοολικός βαθμός και τα στοιχεία παραγωγού ή εισαγωγέα.

Επίσης, στην αποθήκη εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

-67 μεταλλικές φιάλες χωρητικότητας 2.000 γραμμαρίων με υποξείδιο του αζώτου,

-48 μεταλλικές φιάλες χωρητικότητας 580 γραμμαρίων με την ίδια ουσία,

-14 μεταλλικές βιομηχανικές φιάλες, χωρητικότητας περίπου 50 λίτρων έκαστη, με όμοιο περιεχόμενο,

-115 βαλβίδες εξαέρωσης, προοριζόμενες για προσαρμογή στις ανωτέρω φιάλες, καθώς και

-300 μπαλόνια, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση και διάθεση του συγκεκριμένου αερίου στο κοινό για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Από την αξιολόγηση της συνολικής χωρητικότητας των μεταλλικών και λοιπών φιαλών αερίου προέκυψε ότι από την κατασχεθείσα ποσότητα θα μπορούσαν να παραχθούν περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξείδιο του αζώτου, προς περαιτέρω διάθεση.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε έρευνα σε χώρους της επιχείρησης ποτοποιίας στην Αττική, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και στελεχών της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (Μ.Ε.Ο.ΕΛ.) Αττικής (Γ.Δ.Ε.Ο.Σ.).

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- πλαστική φιάλη, χωρητικότητας 5 λίτρων, με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό, η οποία παρουσίαζε ομοιότητες με φιάλες που είχαν κατασχεθεί στην επιχείρηση στο Ηράκλειο και

-7 πλαστικές φιάλες, χωρητικότητας 5 λίτρων έκαστη, με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό, για τις οποίες εξετάζεται η νόμιμη κατοχή και παραγωγή τους.

Τα κατασχεθέντα οινοπνευματώδη ποτά απεστάλησαν στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και, από τον σχετικό έλεγχο, το ύψος των διαφυγόντων φόρων και δασμών για το Ελληνικό Δημόσιο προσδιορίστηκε σε 2.964 ευρώ. Επιπλέον, δείγματα των κατασχεθέντων αλκοολούχων υγρών απεστάλησαν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία προς εργαστηριακή εξέταση. Αντίστοιχα, θα ληφθούν δείγματα από τις κατασχεθείσες φιάλες αερίου από υπάλληλο της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας, με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή κινδύνου διασποράς του αερίου, προκειμένου να ακολουθήσει η εργαστηριακή εξέτασή τους. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.





