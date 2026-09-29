Παρουσιαζόταν ως ιδιοκτήτης ακινήτων, υποψήφιος αγοραστής αυτοκινήτων και δικηγόρος εταιρείας διαχείρισης οφειλών.

Χειροπέδες σε έναν 48χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν πέντε καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή φυλάκισης 35 ετών και 6 μηνών, πέρασε το πρωί του Σαββάτου (26/09) ειδική ομάδα του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Ο 48χρονος είχε καταδικαστεί για απάτη, κατ΄εξακολούθηση πλαστογραφίες και χρήση πλαστών εγγράφων, ηθική αυτουργία στις ανωτέρω πράξεις καθώς και ανυποταξία.

Ο τρόπος δράσης του 48χρονου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο συλληγθείς φέρεται να χρησιμοποιούσε διαφορετικές μεθόδους εξαπάτησης, με κοινό χαρακτηριστικό την προσποίηση διαφορετικών ιδιοτήτων και τη χρήση πλαστών ή παραπλανητικών εγγράφων.

Αρχικά, φέρεται να προέβαινε σε υπεξαίρεση οχημάτων από εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων. Ειδικότερα, κατέβαλλε συνήθως το απαιτούμενο ποσό προκαταβολής, παραλάμβανε το όχημα και στη συνέχεια δεν το επέστρεφε κατά τη συμφωνημένη ημερομηνία.

Στη συνέχεια, αναρτούσε αγγελίες πώλησης των συγκεκριμένων οχημάτων σε ιστοσελίδες αγοραπωλησίας αυτοκινήτων. Αφού ερχόταν σε επικοινωνία με ενδιαφερόμενους αγοραστές και τους έπειθε να καταβάλουν προκαταβολή για την αγορά του οχήματος, διέκοπτε την επικοινωνία μαζί τους, χωρίς να πραγματοποιείται η συμφωνημένη μεταβίβαση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απάτη με τα ακίνητα

Σε άλλη περίπτωση, ο 48χρονος φέρεται να προσέγγιζε ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν αναρτήσει αγγελίες εκμίσθωσης σε ιστοσελίδες. Παρουσιαζόμενος ως υποψήφιος μισθωτής, τους προσκόμιζε πλαστά αποδεικτικά τραπεζικών καταθέσεων, προκειμένου να τους πείσει ότι είχε καταβάλει την απαιτούμενη προκαταβολή.

Με τον τρόπο αυτό φέρεται να εξασφάλιζε την παράδοση των κλειδιών του ακινήτου.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την έρευνα, προσέγγιζε υποψήφιους μισθωτές και παρουσιαζόταν ψευδώς ως ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου ακινήτου. Αφού τους έπειθε να του καταβάλουν προκαταβολή για τη μίσθωση της κατοικίας, διέκοπτε την επικοινωνία μαζί τους, χωρίς να ολοκληρώνεται η συμφωνηθείσα μίσθωση.

Παρίστανε και τον δικηγόρο εταιρείας

Μία ακόμη μέθοδος που φέρεται να χρησιμοποιούσε αφορούσε άτομα με βεβαιωμένες οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα. Ειδικότερα, προσέγγιζε οφειλέτες και παρουσιαζόταν ψευδώς ως δικηγόρος εταιρείας διαχείρισης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Στη συνέχεια, τους διαβεβαίωνε ότι είχε προβεί σε ρύθμιση και μείωση των οφειλών τους και, επικαλούμενος την υποτιθέμενη παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, τους έπειθε να του καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.