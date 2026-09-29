Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από δεξαμενή καθίζησης, η οποία βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων, κοντά στην όχθη του Κηφισού.

Στη σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από έλεγχο σε εγκαταστάσεις εταιρείας στη Μεταμόρφωση, όπου διαπιστώθηκε ότι υγρά απόβλητα κατέληγαν στον Κηφισό ποταμό, προκαλώντας ρύπανση των υδάτων και ενέχοντας κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Ο 55χρονος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας, συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας (28/9). Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΓΑΔΑ, σε συνεργασία με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, πραγματοποίησαν έλεγχο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, όπου λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από δεξαμενή καθίζησης της μονάδας επεξεργασίας, η οποία βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων, κοντά στην όχθη του Κηφισού. Στη συνέχεια, οι ελεγκτές πραγματοποίησαν αυτοψία στην εξωτερική περίφραξη της εγκατάστασης, όπου διαπίστωσαν συνεχή ροή αποβλήτων. Τα υγρά είχαν σχηματίσει ρυάκι στην επιφάνεια του εδάφους και κατέληγαν στον ποταμό.

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Σύμφωνα με την αστυνομία, η διαρροή είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση των υδάτων του Κηφισού, ενώ ενείχε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Από την αρχική εξέταση των αποβλήτων, με τη χρήση ειδικού χαρτιού μέτρησης pH, διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν αλκαλική αντίδραση. Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα, τα οποία στάλθηκαν για εργαστηριακή ανάλυση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους καθημερινούς ελέγχους για τον εντοπισμό παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος και άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, αναφέρει η αστυνομία.