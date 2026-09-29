Τέσσερα από τα έξι παιδιά της οικογένειας έχουν κινηθεί για να αφαιρέσουν το επίθετο του Πιτ.

Η 21χρονη Ζαχάρα, κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί, Ζαχάρα, αφαίρεσε επίσημα το επίθετο του πατέρα της, κρατώντας μόνο εκείνο της μητέρας της. Είναι το τρίτο παιδί της οικογένειας που προχωρά σε αυτή την κίνηση.

Πλέον, το όνομα της 21χρονης είναι Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί, καθώς δικαστήριο του Λος Άντζελες ενέκρινε το αίτημά της να αφαιρεθεί το «Πιτ». Ήδη χρησιμοποιούσε μόνο το επίθετο της μητέρας της, αφού με αυτό παρέλαβε πτυχίο Ψυχολογίας, τον περασμένο Μάιο, στην τελετή αποφοίτησης του Spellman College.

Η Ζαχάρα Τζολί κατέθεσε το αίτημα αλλαγής του ονόματός της στις 4 Ιουνίου. Λίγο νωρίτερα, τον Μάιο, είχε προχωρήσει σε αυτή την κίνηση και ο αδελφός της, Μάντοξ. Με δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, το επίσημο όνομα του 25χρονου είναι πλέον Μάντοξ Σίβαν Τζολί.

Η 20χρονη Σάιλο ήταν η πρώτη από την οικογένεια που αποφάσισε να αφαιρέσει το επίθετο του πατέρα της από το όνομά της. Ξεκίνησε τη διαδικασία στα 18α γενέθλιά της, τον Μάιο του 2024 και τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς δικαστής ενέκρινε την αλλαγή σε Σάιλο Νουβέλ Τζολί.

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Ούτε η Βίβιαν θέλει το επίθετο Πιτ

Η λίστα δεν σταματά στους τρεις. Η 18χρονη αδελφή τους, Βίβιαν, επίσης έχει καταθέσει την ίδια αίτηση. Αν και θα εξεταστεί στις 2 Νοεμβρίου ήδη δεν χρησιμοποιηθεί το επίθετο του Μπραντ Πιτ, αφού σε παραγωγή του Μπρόντγουεϊ συμμετείχε ως Βίβιαν Τζολί.

Οι δύο σταρ του Χόλιγουντ έχουν άλλα δύο παιδιά, τον 22χρονο Παξ και τον 18χρονο Νοξ. Ο τελευταίος, δίδυμος αδελφός της Βίβιαν, δεν έχει κάνει αίτηση αλλαγής του ονόματός του, αλλά έχει συμμετάσχει σε αγώνα ΜΜΑ μόνο με το επίθετο της μητέρας του.

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Πηγή: USAToday