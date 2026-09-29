Αυτές είναι οι 10 ταινίες που είδαμε περισσότερο στα σινεμά, το τετραήμερο 24 έως 27 Σεπτεμβρίου 2026.

O Μπραντ Πιτ και ο σκύλος του κέρδισαν τις καρδιές των θεατών που τους έφεραν στην πρώτη θέση του ελληνικού box office, με το «καλημέρα σας», παρά τον βροχερό καιρό του Σαββατοκύριακου που δεν βοήθησε καθόλου τις προβολές της ταινίας στα θερινά σινεμά.

Η επιστροφή των «Avengers» με τη νέα έκδοση του «Endgame Encore» η οποία περιλαμβάνει νέες σκηνές από την ταινία που έσπασε τα ρεκόρ, έκανε και πάλι χαμό στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα όπου τερμάτισε στη δεύτερη θέση της λίστας.

Την πρώτη τριάδα του Top 10 συμπληρώνει το «Resident Evil», ενώ η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν υποχωρεί στην πέμπτη θέση της λίστας.



Απογοητευτικό ήταν το ντεμπούτο του «Λογική και Ευαισθησία» που περιορίστηκε στην έβδομη θέση, κόβοντας λιγότερο από 5.000 εισιτήρια, όσο και «Το Φορτίο» με πρωταγωνιστές τους Ράσελ Κρόου και Ίθαν Χοκ που με 1.909 θεατές, τερμάτισε τελευταίο και καταϊδρωμένο...

Ωστόσο, Μπραντ Πιτ και Εκδικητές έφεραν μικρή αύξηση στην συνολική προσέλευση των θεατών και το τετραήμερο έκλεισε συνολικά με 105.213 από τους 97.402 θεατές της προηγούμενης εβδομάδας.

{https://youtu.be/sTvDtX12MHY?si=Q7CjF9-bBfoMD6f1}

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Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 24 έως 27 Σεπτεμβρίου 2026