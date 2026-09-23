Ο Όντιν του τετράποδου Ούμπερ πρέπει να πάρει Όσκαρ και εσείς χαρτομάντηλα, όταν θα πάτε να δείτε το «Heart of the Beast» με τον Μπραντ Πιτ.

Την τελευταία φορά που είδαμε τον Μπραντ Πιτ στις οθόνες μας, έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην πίστα της Formula 1. Στην ταινία Heart of the Beast, την πρώτη του ταινία για το 2026, το ταξίδι του θα είναι πολύ πιο αργό, επικίνδυνο και πολύ πιο κρύο.



Το θρίλερ επιβίωσης «Heart Of The Beast», επικεντρώνεται στον βετεράνο των Ειδικών Δυνάμεων Τζέιμς Μπέλμοντ και τον σκύλο του Όντιν (που υποδύεται ο υπέροχος σκύλος - ηθοποιός Ούμπερ) σε μια πορεία 50 μιλίων μέσα στην άγρια φύση της Αλάσκας. Και ενώ η ερμηνεία του Πιτ έχει αποσπάσει εγκωμιαστικά σχόλια, ο Ούμπερ είναι εκείνος που κάνει τους κριτικούς να αναρωτιούνται αν ένας σκύλος έχει κερδίσει Όσκαρ ποτέ.

Η χημεία μεταξύ του Τζέιμς του Μπραντ Πιτ και του γερμανικού ποιμενικού Όντιν — και οι δύο πάσχουν από εφιάλτες PTSD, με τον σκύλο να έχει επίσης δόντια από τιτάνιο και προσθετικό πόδι — θα κάνει το κοινό να δακρύσει, σύμφωνα με τον Πιτ Χάμοντ του Deadline προσθέτοντας ότι πρόκειται για την καλύτερη δουλειά του Μπραντ Πιτ αλλά για μια ερμηνεία από τον σκύλο που είναι ανάμεσα στις καλύτερες για το 2026!

And the Oscar goes to... Όντιν

«Η επιτυχία της ταινίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Πιτ, ο οποίος μας κάνει να πιστέψουμε ότι αυτό το ζώο είναι η αδελφή ψυχή του, [είναι] πολύ περισσότερο από ένα απλό κατοικίδιο ή ακόμα και έναν σύντροφο στη μάχη. Ο Όντιν είναι ο μόνος που του έχει απομείνει και θα σταθεί δίπλα του με κάθε κόστος. Χωρίς να κάνω σπόιλερ, ο Πιτ θα σου ραγίσει την καρδιά κάνοντάς το αυτό. Όσον αφορά τον Όντιν, έχει κερδίσει ποτέ Όσκαρ ένας σκύλος; Λάσι, Μπέντζι, κανείς; Λοιπόν, είναι καιρός! Ο Όντιν χωρίς αμφιβολία προσφέρει μία από τις καλύτερες ερμηνείες [που είδαμε] φέτος», γράφει ο Χάμοντ, εμφανώς ενθουσιασμένος με τον τετράποδο ηθοποιό.

Πάρτε χαρτομάντηλα

Ο Φρανκ Σέκ του THR συμφωνεί με τα πιο πάνω λόγια, λέγοντας ότι τα συναισθήματα του Τζέιμς για τον Όντιν είναι «χειροπιαστά», αλλά ο τρόπος που ο σκύλος κοιτάζει τον συμπρωταγωνιστή του έχει τόση λατρεία που οι θεατές μπορεί να πιάσουν τον εαυτό τους να επανεξετάζει τις δικές τους σχέσεις. Ο Σέκ προσθέτει επίσης ότι το Heart of the Beast δίνει μια «εκπληκτικά συναισθηματική γροθιά» που θα φέρει τους θεατές δάκρυα στα μάτια.

«Αν έχετε δει το τρέιλερ της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ, πιθανότατα νομίζετε ότι είναι μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης σε μια επικίνδυνη άγρια φύση. Μην παραπλανηθείτε. Το Heart of the Beast είναι στην πραγματικότητα μια ιστορία αγάπης, και μία από τις πιο συγκινητικές που έχουν κυκλοφορήσει εδώ και πολύ καιρό. Το ότι είναι μια ιστορία αγάπης μεταξύ ενός άντρα και του σκύλου του δεν μειώνει καθόλου την συναισθηματική της επίδραση. Πράγματι, ο Πιτ δείχνει μια αφοσίωση με τον συμπρωταγωνιστή του που μπορεί να είναι η πιο συγκινητική του μέχρι τώρα», γράφει ο Σεκ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://youtu.be/bfCgu83suHs?si=51z6FTo25xhdqrRT}

Μόνο μια καρδιά από πέτρα δεν θα συγκινηθεί

Ο Τζιμ Βεϊβόντα του IGN δίνει στην ταινία ένα «εξαιρετικό» 8 στα 10, λέγοντας ότι ο Μπραντ Πιτ είναι υπέροχος στον ρόλο, αλλά «ο σκύλος είναι η καρδιά της ταινίας!».

«Το Heart of the Beast με εξέπληξε ευχάριστα. Ενώ υπάρχουν πολλά πηγαία στοιχεία εδώ που έχουμε δει και σε άλλες ταινίες επιβίωσης στη φύση… αυτό που ξεχωρίζει στην ταινία του σκηνοθέτη Ντέιβιντ Άιερ είναι η πρωτόγονη αγάπη και αφοσίωση μεταξύ ενός άντρα και του τρίποδου καλύτερού του φίλου. Ο Μπραντ Πιτ βάζει στην ταινία το φυσικό του ταλέντο, αλλά είναι η υποτονική και σε κάποιες στιγμές συγκινητική του ερμηνεία που θα κουβαλάω μαζί μου ακόμα περισσότερο από οποιονδήποτε από τους φρικτούς τραυματισμούς που υφίσταται ο χαρακτήρας του. Και όπως ερμηνεύεται από τον Ούμπερ, ο σκύλος μάχης Όντιν είναι ένας ηρωικός σκύλος της οθόνης που αξίζει να θυμόμαστε».



Ο Ράιαν Λατάντζιο του IndieWire το βαθμολογεί το φιλμ με Β-, γράφοντας ότι το Heart of the Beast είναι επίσης μια απροσδόκητα οικεία ιστορία για τη σύνδεση μεταξύ ανθρώπου και ζώου και σίγουρα θα αγγίξει οποιονδήποτε έχει νιώσει ποτέ κοντά με ένα κατοικίδιο. «Ακόμα και μια μεγάλη αρκούδα δεν έχει καμία πιθανότητα απέναντι στον Όντιν. Ο ορατός, απτός, πραγματικός δεσμός μεταξύ του Τζέιμς και του Όντιν (και, φυσικά, του Πιτ και του Ούμπερ) μόνο μια καρδιά από πέτρα θα έκανε να μην συγκινηθεί.



Ο Όουεν Γκλέιμπερμαν από το Variety καταθέτει με ειλικρίνεια ότι «Αυτή είναι μια εξαιρετική ερμηνεία — και ο Μπραντ Πιτ είναι επίσης εξαιρετικός επειδή ο Ούμπερ, ο σκύλος που παίζει τον Όντιν, κάνει μία από τις πιο συγκινητικές ερμηνείες σκύλων που έχω δει από τις μέρες του Old Yeller και του Lassie Come Home».

Εκτός από τον Μπραντ Πιτ και τον Ούμπερ, οι κριτικοί επαίνεσαν επίσης τον εκπαιδευτή του Ούμπερ, Άντριου Σίμπσον, καθώς και τους γιους του Ούμπερ: τον Ράικερ, τον Ζίκα και τον Χόντο, οι οποίοι υποδύονται τον πατέρα τους σε ορισμένες σκηνές.

Μετά από όλα αυτά τα εγκωμιαστικά σχόλια για τον Ούμπερ, δεν είναι περίεργο που ο Μπραντ Πιτ δήλωσε αστειευόμενος, ότι θα ήθελε ο σκύλος να αντικαταστήσει τον Τζορτζ Κλούνεϊ στο Ocean's Eleven. Μέχρι στιγμής, το Heart of the Beast έχει συγκεντρώσει βαθμολογία 96% στο Rotten Tomatoes, οπότε αν θέλετε να δείτε μια ερμηνεία για Όσκαρ από έναν τετράποδο ηθοποιό, προμηθευτείτε το εισιτήριό σας για την πρεμιέρα του στις ελληνικές αίθουσες, αύριο Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.