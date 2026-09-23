Το «θρίλερ» με την χορήγηση ή μη μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη θα απαντηθεί μέσα από τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων - Το σενάριο της μέθης για την πλασμαφαίρεση.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, την ώρα που οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων που προηγήθηκαν της κατάρρευσης και του θανάτου του 54χρονου τραγουδιστή. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και τα μηνύματα μεταξύ της 56χρονης γιατρού, του υπνοθεραπευτή και του ίδιου του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πληροφορία ότι η 56χρονη γιατρός φέρεται να χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή, στοιχείο που μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

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Το κρίσιμο τηλεφώνημα σε αναισθησιολόγο για την μέθη

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA η γιατρός φέρεται να επικοινώνησε με αναισθησιολόγο αφού ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να ανέφερε ότι είχε χορηγήσει μέθη στον ασθενή και ότι του είχε χορηγήσει και το αντίδοτο, ζητώντας να πληροφορηθεί εάν υπήρχε κάτι ακόμη που μπορούσε να κάνει.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται από τις Αρχές, ενώ αναμένεται να διαπιστωθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις εάν πράγματι είχαν χορηγηθεί κατασταλτικές ουσίες και σε ποια ποσότητα. Παράλληλα, εξετάζεται γιατί κρίθηκε απαραίτητη η χορήγηση μέθης, καθώς την ίδια ώρα υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση και άλλη ασθενής χωρίς να έχει λάβει αντίστοιχη καταστολή.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει και η νέα κατάθεση της 28χρονης γραμματέως του ιατρείου, η οποία ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, κατά την παραμονή του τραγουδιστή στο ιατρείο άκουσε τις λέξεις «μέθη» και «προποφόλη». Παράλληλα, έχει γίνει γνωστό ότι εργαζόμενη του ιατρείου φέρεται να έστειλε μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο, στο οποίο γινόταν αναφορά στη χορήγηση μέθης.

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«Θα διορίσω τεχνικό σύμβουλο για να επισπεύσω τις τοξικολογικές»

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά να υπάρξουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου του. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χ. Λυκούδης, έκανε γνωστό ότι προτίθεται να διορίσει τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να παρακολουθήσει τη διαδικασία και να συμβάλει στην επίσπευση των τοξικολογικών εξετάσεων. «Θα διορίσω τεχνικό σύμβουλο για να επισπεύσω τις τοξικολογικές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος, υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει για την οικογένεια η ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εξετάσεων.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών, μαζί με τις καταθέσεις των εργαζομένων, την ανάλυση των τηλεφωνικών επικοινωνιών και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια των Αρχών να φωτίσουν τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlmqvwah12eh?integrationId=40599y14juihe6ly}