Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τις δηλώσεις Μακρόν «γκροτέσκο παραλογισμό».

Νέα κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ - Γαλλίας προκάλεσε η χθεσινή ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αλλά σύμφωνα με γαλλική πηγή όλα οφείλονται σε λάθος μετάφραση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκρινε τον Μακρόν για τα επικριτικά του σχόλια αναφορικά με τις ενέργειες του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και απευθυνόμενος στον Γάλλο πρόεδρο έγραψε «Δες τι συμβαίνει στην Δυτική Όχθη, όπου μέρα με τη μέρα βλέπουμε παραβιάσεις. Για στο όνομα ποιου; η Χαμάς δεν ήταν ποτέ πολύ ενεργή στη Δυτική Όχθη» είπε ο Μακρό στα γαλλικά σύμφωνα με τον μεταφραστή των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τις δηλώσεις του «γκροτέσκο παραλογισμό» και δήλωσε ότι μέλη της Χαμάς εκεί «πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον Εβραίων σχεδόν καθημερινά».

Από το γραφείο του Μακρόν δεν υπήρξε αντίδραση αλλά γαλλική διπλωματική πηγή είπε ότι έγινε «λάθος μετάφραση». Η πηγή είπε στην Jerusalem Post ότι αυτό που σημαίνει η πρόταση του Μακρόν στα γαλλικά «Le Hamas n'a jamais sévi en Cisjordanie» μεταφράζεται ως «Η Χαμάς δεν κυβέρνησε ποτέ τη Δυτική Όχθη».

Μακρόν Vs Τραμπ

Ο Μακρόν επίσης στην ομιλία του απέρριψε τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι έχει βάλει τέλος στον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς στη Γάζα. Η βία εκεί συνεχίζεται παρά την εκεχειρία του περασμένου Οκτωβρίου, με πολλές ισραηλινές επιθέσεις καθημερινά, την ώρα που οι ανθρωπιστικές συνθήκες παραμένουν άθλιες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Κάποιοι κομπάζουν για μια υποτιθέμενη ειρήνη.Όμως αυτή η ειρήνη δεν αποκατέστησε την ανθρωπιστική πρόσβαση ούτε για ένα δευτερόλεπτο», δήλωσε. «Θα μείνουμε άραγε απλώς να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που θα έπρεπε να μας ντροπιάζει όλους;»

Μετά την ομιλία Μακρόν, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως «Ο εξωφρενικός παραλογισμός της δήλωσης του Εμανουέλ Μακρόν προκαλεί κατάπληξη».

«Οι τρομοκράτες της Χαμάς εξαπολύουν επιθέσεις κατά Εβραίων σχεδόν καθημερινά. Έχουν δολοφονήσει αναρίθμητους Ισραηλινούς πολίτες στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια».

Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, επέκρινε τις δηλώσεις Μακρόν λέγοντας πως είναι «εκτός πραγματικότητας».

Με πληροφορίες του BBC/Jerusalem Post