Επίθεση στην κυβέρνηση για το κόστος της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης.

Την έντονη αντίδρασή της για τις αλλαγές που, όπως υποστηρίζει, αυξάνουν το κόστος και τον χρόνο προσφυγής των εργαζομένων για την επίλυση εργατικών διαφορών εκφράζει η ΕΛ.Α.Σ. Σε ανακοίνωση του Τομέα Εργασίας, η ΕΛ.Α.Σ. ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή τις προβλέψεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Κώδικας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών», το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι η προωθούμενη ρύθμιση δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια για τους εργαζομένους που θέλουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, καθώς προβλέπεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, υποχρεωτική προσφυγή σε διαμεσολάβηση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Παράλληλα, όπως καταγγέλλει, ο εργαζόμενος θα καλείται να προκαταβάλει την αμοιβή του διαμεσολαβητή, αλλά και τα έξοδα παράστασης δικηγόρων.

Όπως σημειώνεται «Η κυβέρνηση της Ν.Δ. μετά την κατάργηση της Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και την μετατροπή της σε ανεξάρτητη αρχή, αποκόπτοντάς την από την πολιτική και κοινωνική λογοδοσία, έρχεται να «ανατινάξει» το τελευταίο οχυρό κάθε εργαζόμενου, την εύκολη, άμεση (και κυρίως φθηνή) πρόσβαση-προσφυγή στην διαδικασία επίλυσης των εργατικών διαφορών στην τ. Επιθεώρηση Εργασίας»

Νέα διαδικασία στις εργατικές διαφορές: Οι ενστάσεις της ΕΛ.Α.Σ. για το κόστος και τη διαμεσολάβηση

Και συνεχίζει «πλέον θα αναγκάζεται - ουσιαστικά μόνο - ο εργαζόμενος σε συγκεκριμένη προδικασία δηλαδή, σε υποχρεωτική διαμεσολάβηση, αλλά και σε πλήρη προκαταβολή της αποζημίωσης του διαμεσολαβητή και των εξόδων παράστασης δικηγόρων. Στην πράξη, αυτό θα σημάνει την κατάργηση της δυνατότητας χιλιάδων εργαζομένων (λόγω κόστους, χρόνου, άνισης «επικοινωνίας») να προσφεύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας και τελικά, να υποκύπτουν στις πάσης φύσεως ορέξεις-απαιτήσεις των εργοδοτών. Συγκεκριμένα, με την νέα ρύθμιση, που προωθεί η «κυβέρνηση της απορρύθμισης» ένας εργαζόμενος θα χρειάζεται να δαπανήσει χρόνο αλλά και εκατοντάδες ευρώ, για να βρει το δίκιο του και θα αναγκάζεται να υποχωρεί έναντι θεμελιωδών του δικαιωμάτων (αμοιβές, άδειες, επιδόματα, δώρα και λοιποί όροι εργασίας).»

«Ταφόπλακα» για την προστασία των εργαζομένων η νέα ρύθμιση

Παράλληλα τονίζεται ότι «ουδείς μέχρι τώρα στην ιστορία του Εργατικού Δικαίου δεν τόλμησε να εισάγει παρόμοια ρύθμιση καθώς, η διαχρονική και συνταγματικά κατοχυρωμένη προστατευτική λειτουργία της εργατικής νομοθεσίας για το κατά τεκμήριο αδύναμο μέρος σε μια σύμβαση εργασίας, δηλαδή για τον εργαζόμενο, με την προωθούμενη ρύθμιση, ακυρώνεται ή περιορίζεται σημαντικά.

Ποιος θα τολμήσει εφεξής, για λίγα μηνιάτικα, για απλήρωτες υπερωρίες κλπ. να προσφύγει σε εργατική διαφορά όταν θα γνωρίζει, ότι για να το πράξει θα χρειάζεται μισό ή και έναν ολόκληρο μισθό αλλά και χρόνο αναμονής άνευ βιοπορισμού; Η κυβέρνηση της Ν.Δ. βάζει ταφόπλακα σε ότι απόμεινε από το τελευταίο καταφύγιο του εργαζόμενου (τ. ΣΕΠΕ) δημιουργώντας συνθήκες περαιτέρω εργασιακής εξαθλίωσης.»

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«Δεσμευόμαστε να καταργήσουμε τη σχετική διάταξη»

Ο Τομέας Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ. δηλώνει ότι, σε περίπτωση που βρεθεί σε θέση να εφαρμόσει την πολιτική που προτείνει, θα καταργήσει τη συγκεκριμένη διάταξη. Παράλληλα, δεσμεύεται για στελέχωση και ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας με σύγχρονα μέσα, με στόχο, όπως αναφέρει, την αποτελεσματικότερη προστασία των εργαζομένων και την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Όπως σημειώνεται «Ως ΕΛ.Α.Σ. δεσμευόμαστε να καταργήσουμε την σχετική διάταξη, να στελεχώσουμε και να εξοπλίσουμε την Επιθεώρηση Εργασίας με σύγχρονα μέσα, αλλά και να επαναφέρουμε την νομιμότητα στους χώρους δουλειάς. Οι εργαζόμενοι να γυρίσουν την πλάτη στην κυβέρνηση των κοινωνικών κανιβάλων. Είμαστε εδώ. Έρχεται ανάσα για τους εργαζόμενους, έρχεται η ώρα για αλλαγή πολιτικής.»