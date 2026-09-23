Ανακοίνωση του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Την έντονη ανησυχία της για την προσθήκη του άρθρου 74 στο νομοσχέδιο για την αλιεία εκφράζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το οποίο αφορά την εκκαθάριση αιτήσεων ενίσχυσης της περιόδου 2018-2022. Μια ρύθμιση που προστέθηκε μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι απαιτούν δικαιοσύνη, διαφάνεια και ουσιαστικούς ελέγχους στις αγροτικές ενισχύσεις.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κυβέρνηση οφείλει να αντιληφθεί ότι σε ένα ζήτημα που έχει πλήξει σοβαρά την εμπιστοσύνη των παραγωγών δεν μπορεί να υπάρχουν γκρίζες ζώνες ή αμφίσημες διατυπώσεις. Οι διαβεβαιώσεις του Υπουργείου ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν πρέπει να αποτυπωθούν με σαφήνεια και δεσμευτικό τρόπο στο ίδιο το νομοθετικό κείμενο. Η διαφάνεια δεν μπορεί να περιορίζεται σε δηλώσεις και διαβεβαιώσεις.

Είναι αυτονόητο ότι παραγωγοί οι οποίοι δικαιούνται νόμιμα ενισχύσεις δεν πρέπει να στερούνται πόρους εξαιτίας μεταγενέστερων μεταβολών στους δασικούς χάρτες. Η αποκατάσταση τέτοιων περιπτώσεων, όμως, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγχέεται με υποθέσεις ψευδών δηλώσεων, εικονικών μισθώσεων ή ανύπαρκτης αγροτικής δραστηριότητας. Η εκκαθάριση διοικητικών εκκρεμοτήτων δεν μπορεί να λειτουργεί ως υποκατάστατο του ουσιαστικού ελέγχου της πραγματικής επιλεξιμότητας.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ζητά την απόσυρση του άρθρου 74 από την παρούσα μορφή του και την επανακατάθεσή του με σαφείς και ρητές εγγυήσεις. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι η διάταξη δεν επηρεάζει εκκρεμείς ποινικές ή διοικητικές διαδικασίες, δεν παρεμποδίζει την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών ενισχύσεων και δεν δημιουργεί οποιοδήποτε πλαίσιο προστασίας για εικονικές ή ψευδείς δηλώσεις.

Παράλληλα, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει δημόσιες και συγκεκριμένες εξηγήσεις για τους λόγους και τη σκοπιμότητα της προσθήκης μιας τόσο κρίσιμης ρύθμισης μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης. Σε θέματα που αφορούν δημόσιο χρήμα και ευρωπαϊκούς πόρους, η νομοθέτηση οφείλει να χαρακτηρίζεται από πλήρη διαφάνεια και καθαρούς κανόνες.

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Το δημόσιο χρήμα και οι ευρωπαϊκοί πόροι πρέπει να καταλήγουν στους πραγματικούς δικαιούχους. Η πλήρης διερεύνηση των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ανάκτηση κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσας ενίσχυσης και η προστασία των έντιμων παραγωγών αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ολοκληρώνει την ανακοίνωσή της τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να απαιτεί καθαρούς κανόνες, ουσιαστικούς ελέγχους και απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση των ενισχύσεων.