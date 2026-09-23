Πλάνα από την συνάντηση Ρούμπιο - Λαβρόφ ανάρτησε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕστη Νέα Υόρκη ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ρωσία θεωρεί ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος συνομιλιών με την Ουκρανία, αλλά παρόλα αυτά είναι ανοιχτοί σε συνομιλίες επί της αρχής.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά μόνο υπό τους όρους της Μόσχας, είπε ο Πεσκόφ. Ισχυρίστηκε επίσης ότι για μία συνάντηση Πούτιν – Τραμπ θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

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«Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντήσει τον Τραμπ, αλλά δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μία τέτοια συνάντηση μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι προετοιμασίες» τόνισε. Χαρακτήρισε την ενεργειακή εκεχειρία «πολύ καλή» αλλά συνδέει την υπόθεση με την ασφάλεια των δεξαμενόπλοιων και την άρση των κυρώσεων.

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Επανέλαβε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, αλλά έθεσε ξανά όρους που η Ουκρανία θεωρεί μη ρεαλιστικούς, δηλώνοντας ότι η συνάντηση «πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο στη Μόσχα».

{https://x.com/visegrad24/status/2102754347914269164}