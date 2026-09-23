Οι Έλληνες πολίτες και οι εκπρόσωποι των κρατών που θα παρευρίσκονται στην ΓΣ, δικαιούνται να ακούσουν δημόσια υπεύθυνες απαντήσεις από τον πρωθυπουργό της χώρας, τονίζει η επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ.

Απαντήσεις σε 6+1 ερωτήσεις ζητά η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου από τον πρωθυπουργό κατά την ομιλία του στην ετήσια ΓΣ του ΟΗΕ. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να απευθύνει την παραδοσιακή ομιλία του στην ετήσια ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ενώ παράλληλα η Ελλάδα είναι Μη Μόνιμο Μέλος του ΣΑ του Διεθνούς Οργανισμού, την Πέμπτη . «Με την Τουρκία να κλιμακώνει τις προκλήσεις της σε βάρος της Ελλάδας, όπως φάνηκε και από τη χθεσινή ομιλία Ερντογάν, οι Έλληνες πολίτες και οι εκπρόσωποι των κρατών που θα παρευρίσκονται στην ΓΣ, δικαιούνται να ακούσουν δημόσια υπεύθυνες απαντήσεις από τον πρωθυπουργό της χώρας», τονίζει σε δήλωσή της.

Συγκεκριμένα ζητά απαντήσεις σχετικά :