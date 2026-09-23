Έντονα ερωτήματα για τον χειρισμό νέας μήνυσης σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών θέτει ο Ζαχαρίας Κεσσές, υποστηρίζοντας ότι εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΥΠ καταγγέλλει πως παγιδεύτηκε με το Predator.

Νέα παρέμβαση για την υπόθεση των υποκλοπών κάνει ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, ο οποίος με ανάρτησή του αναφέρεται σε μήνυση που, όπως υποστηρίζει, έχει καταθέσει εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΥΠ για την παγίδευσή του με το λογισμικό Predator.

Σύμφωνα με τον Ζαχαρία Κεσσέ, η μήνυση, με ημερομηνία 1η Σεπτεμβρίου 2026, βρίσκεται από τις 10 Σεπτεμβρίου στα χέρια του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Μπακέλα και στρέφεται κατά των Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτζιου, Γιάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου.

Η καταγγελία για το στέλεχος της ΕΥΠ

Όπως αναφέρει ο κ. Κεσσές, ο μηνυτής δεν πρόκειται για έναν απλό υπάλληλο της ΕΥΠ, αλλά για στέλεχος που, σύμφωνα με την ανάρτηση, είχε θέση προϊσταμένου σε μονάδα αντικατασκοπείας.

Κατά τον δικηγόρο, το συγκεκριμένο στέλεχος διαχειριζόταν απόρρητες και διαβαθμισμένες πληροφορίες που συνδέονται άμεσα με ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί η καταγγελία περί παγίδευσης ενός τέτοιου στελέχους με Predator, προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με πιθανή πρόσβαση ή διαρροή κρατικών μυστικών, επιχειρησιακών πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν κρίσιμες λειτουργίες της ΕΥΠ.

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«Δεν έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση»

Ο Ζαχαρίας Κεσσές θέτει παράλληλα ζήτημα σχετικά με τον μέχρι σήμερα χειρισμό της μήνυσης από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Όπως υποστηρίζει, μέχρι σήμερα ο Ευάγγελος Μπακέλας δεν έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση, δεν έχει λάβει κατάθεση από τον μηνυτή και δεν έχει ζητήσει τη συνδρομή της ΕΥΠ ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας.

Κατά τον ίδιο, δεν έχει ενεργοποιηθεί ούτε το αρχικό στάδιο διερεύνησης μιας καταγγελίας που, όπως υποστηρίζει, αφορά άμεσα ζητήματα αντικατασκοπείας και εθνικής ασφάλειας.

Ο δικηγόρος χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή «αδράνεια» και υποστηρίζει ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, την οποία συνδέει με το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Η αναφορά στην Επιτροπή της Βενετίας

Στην ανάρτησή του ο Ζαχαρίας Κεσσές επικαλείται και τις επισημάνσεις της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με την ανεξαρτησία και τη λογοδοσία των εισαγγελικών αρχών.

Η Επιτροπή έχει επισημάνει ότι ιδιαίτερα προβλήματα λογοδοσίας μπορεί να προκύπτουν όταν οι εισαγγελικές αρχές αποφασίζουν να μην προχωρήσουν σε δίωξη, ιδίως όταν δεν υπάρχουν αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα θύματα εγκληματικών πράξεων. Παράλληλα, έχει υπογραμμίσει την ανάγκη οι εισαγγελείς να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς εξωτερικές πιέσεις ή παρεμβάσεις.

Ο κ. Κεσσές χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες επισημάνσεις για να ασκήσει κριτική στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζεται η συγκεκριμένη μήνυση.

Στο τέλος της ανάρτησής του καλεί τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διερεύνηση της καταγγελίας, υποστηρίζοντας ότι διαφορετικά η αδράνεια θα ενισχύσει τις αιτιάσεις που διατυπώνει για τον χειρισμό της υπόθεσης των υποκλοπών.

{https://x.com/ZacKesses/status/2102633406097952902?s=20}