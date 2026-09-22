Με αμηχανία υποδέχθηκε τις τέσσερις προτάσεις Τσίπρα για τη μείωση των τιμών των καυσίμων το στελεχιακό δυναμικό της ΝΔ που βρισκόταν στα πάνελ την ώρα της σχετικής δήλωσης.

Ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αφού πρώτα επεσήμανε στους παρουσιαστές του ΣΚΑΙ πως και ο ίδιος συμφωνεί με τη μείωση του ΕΦΚ στη βενζίνη (προκειμένου να μην κατηγορηθεί για αναντιστοιχία με όσα έλεγε ως αντιπολίτευση), παραδέχθηκε πως τα νοικοκυριά δεν βγαίνουν με αυτές τις τιμές των καυσίμων και εν τέλει ανέτρεξε στα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας πως επί των ημερών της αυξήθηκε ο ΕΦΚ στη βενζίνη.

Υπάρχει βέβαια μία λεπτομέρεια... ήσσονος σημασίας, ότι η τιμή της βενζίνης τότε βρισκόταν σημαντικά χαμηλότερα από τα επίπεδα που κυμαίνεται σήμερα, άνω των 2,20 ευρώ. Εξέφρασε, δε, την ελπίδα πως, με τα μέτρα που υιοθετεί η κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, για το οποίο ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύθηκε πως θα ανοίξει «κάτω από 1,75/λίτρο», μπορεί η τιμή να φτάσει στο 1,40 που πρότεινε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ, χωρίς ωστόσο να θελήσει να δεσμευθεί για κάτι τέτοιο και παραπέμποντας στις επεξεργασίες του οικονομικού επιτελείου.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης, με σκωπτικό τρόπο σχολίασε πως «είναι παλιό κόλπο να λες στον κόσμο ό,τι θέλει να ακούσει για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν» και ανέτρεξε και αυτός στο τι είχε κάνει η κυβέρνηση Τσίπρα στη φορολογία των καυσίμων, επικαλούμενος αυξήσεις φόρων στα καύσιμα. Στο ερώτημα κατά πόσο η κυβέρνηση της ΝΔ μείωσε αυτές τις φορολογικές επιβαρύνσεις στα καύσιμα, για τις οποίες κατήγγειλαν τον πρώην Πρωθυπουργό, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να απαντήσει, αντιτείνοντας πως φορολόγησαν τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας και των διυλιστηρίων, και ανέφερε σειρά άλλων μειώσεων φορολογικών συντελεστών. «Με το να υποσχόμαστε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν, δεν κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών, που έχουν δίκιο να φωνάζουν, αλλά την κάνουμε χειρότερη, όπως αποδείχθηκε στο παρελθόν».

Κατέληξε πως, αν δεν δοθεί από την Ευρώπη η ειδική άδεια εξαίρεσης μιας ενδεχόμενης μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα από το ταβάνι δαπανών, «δεν θα πάμε να γίνουμε ευχάριστοι», υπεραμυνόμενος της παρέμβασης που ανέπτυξε ο κ. Μητσοτάκης για άνοιγμα του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 αντί για 2 ευρώ το λίτρο, τιμή στην οποία είχε κλείσει πέρυσι, έχοντας ανοίξει στο 1,12.

Ε.Σ.