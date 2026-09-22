Μπορεί πράγματι κάποιος να υποκλέψει τα δεδομένα χωρίς εξουσιοδότηση; Ειδικοί απαντούν.

Μια ασυνήθιστη ταξιδιωτική τάση προκαλεί αναστάτωση στο διαδίκτυο, καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες τυλίγουν τα διαβατήριά τους με αλουμινόχαρτο, σε μια προσπάθεια να προστατευτούν από την ψηφιακή υποκλοπή δεδομένων. Η πρακτική αυτή έχει προσελκύσει την προσοχή σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Reddit, αλλά και σε ταξιδιωτικά φόρουμ, ενώ προκαλεί καθυστερήσεις στους ελέγχους διαβατηρίων.

Η τάση αυτή βασίζεται στον φόβο ότι εγκληματίες θα μπορούσαν να υποκλέψουν ασύρματα ευαίσθητες πληροφορίες καθώς περνούν δίπλα από τους κατόχους των διαβατηρίων. Τα σύγχρονα γερμανικά διαβατήρια διαθέτουν ενσωματωμένο τσιπ RFID στην πλαστικοποιημένη σελίδα με τα στοιχεία του κατόχου.

Στα γερμανικά διαβατήρια, το ασύρματο τσιπ επιτρέπει, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας Πληροφοριών της Γερμανίας, τη γρήγορη και ασφαλή επαλήθευση ταυτότητας στα σύνορα.

Εκτός από την ψηφιακή φωτογραφία του κατόχου, αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο, τον τόπο γέννησης, το φύλο, το χρώμα των ματιών, το ύψος και τον τόπο κατοικίας, καθώς και δύο δακτυλικά αποτυπώματα που λαμβάνονται κατά την έκδοση του διαβατηρίου.

Τι λένε οι ειδικοί

Μπορεί, όμως, πράγματι κάποιος να υποκλέψει τα δεδομένα χωρίς εξουσιοδότηση; Άλλωστε, το τσιπ έχει πολύ περιορισμένη εμβέλεια.

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Οι ειδικοί είναι σαφείς: υπό τις συνήθεις συνθήκες ενός ταξιδιού, η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα είναι εξαιρετικά απίθανη. Όπως και στις ανέπαφες πληρωμές, ο αναγνώστης θα πρέπει να βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από το διαβατήριο - ουσιαστικά να «ακουμπά» πάνω του.

Αν και το αλουμινόχαρτο υποτίθεται ότι λειτουργεί ως αυτοσχέδιο φράγμα απέναντι στα ραδιοκύματα, οι ειδικοί θεωρούν το μέτρο προστασίας σε μεγάλο βαθμό περιττό και αναποτελεσματικό. Επιπλέον, το συνεχές τύλιγμα και ξετύλιγμα των διαβατηρίων στους συνοριακούς ελέγχους προκαλεί άσκοπες καθυστερήσεις.

Με λίγα λόγια, το μόνο που προσφέρει είναι μια υποτιθέμενη αίσθηση ασφάλειας.

Με πληροφορίες από Euronews.com