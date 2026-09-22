Η κατάσταση του 22 ημερών βρέφους είναι βελτιούμενη, έχει αποσωληνωθεί, και παραμένει νοσηλευόμενο στη Μονάδα Νεογνών του Νοσοκομείου.

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση της υγείας του βρέφους από τα Χανιά, το οποίο νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το βρέφος νοσηλευόταν διασωληνωμένο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις καθώς η 18χρονη μητέρα του ομολόγησε ότι το χτύπησε στο κεφάλι. Η νεαρή μητέρα ισχυρίστηκε αρχικά ότι το παιδί τής έπεσε από τα χέρια. Ωστόσο, στη συνέχεια παραδέχθηκε πως χτύπησε το βρέφος στο κεφάλι ούσα σε βεβαρημένη ψυχολογική κατάσταση.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, Κώστα Δανδουλάκη που μίλησε στο zarpanews.gr το βρέφος αποσωληνώθηκε και παραμένει νοσηλευόμενο στη Μονάδα Νεογνών. Οι γιατροί συνεχίζουν την παρακολούθηση της κατάστασής του και πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνολική εικόνα της υγείας του και αν έχει προκληθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

Το βρέφος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Η αποσωλήνωσή του αποτελεί θετική εξέλιξη, ωστόσο η ιατρική ομάδα συνεχίζει τις εξετάσεις και την παρακολούθησή του, προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία του τις επόμενες ημέρες.

Οι εξελίξεις με την 18χρονη μητέρα

Υπενθυμίζεται ότι η 18χρονη μητέρα είχε οδηγηθεί την προηγούμενη εβδομάδα ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Μετά την απολογία της, αφέθηκε ελεύθερη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, υπό συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης στην αστυνομική αρχή. Παράλληλα, της απαγορεύτηκε να προσεγγίζει ή να επικοινωνεί με το βρέφος. Επιπλέον η 18χρονη καλείται να παρακολουθήσει πρόγραμμα στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας.

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