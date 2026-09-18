Η βολίδα χτύπησε το τζάμι αίθουσας, με αποτέλεσμα αυτό να σπάσει χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί μαθητής ή εκπαιδευτικός.

Αναστάτωση επικράτησε σε Δημοτικό Σχολείο στα Χανιά όταν άγνωστος φέρεται να πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο προς το σχολικό κτίριο, την ώρα που το μάθημα βρισκόταν σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες του zarpanews.gr, άγνωστο άτομο φέρεται να έστρεψε αεροβόλο προς την κατεύθυνση του σχολείου και να πυροβόλησε. Η βολίδα χτύπησε το τζάμι αίθουσας, με αποτέλεσμα αυτό να σπάσει. Το περιστατικό συνέβη την ώρα που γινόταν μάθημα και οι μαθητές βρίσκονταν στις αίθουσες.

Η βολίδα έσπασε το τζάμι της Β τάξης Δημοτικού.

Μετά το περιστατικό, οι εκπαιδευτικοί ενημέρωσαν τις Αρχές και αστυνομικοί μετέβησαν στο σχολείο προκειμένου να διερευνήσουν τι ακριβώς συνέβη. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του ατόμου που φέρεται να πυροβόλησε προς το σχολικό κτίριο.

Έρευνα για τις συνθήκες

Το βασικό αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί από ποιο σημείο προήλθε ο πυροβολισμός, ποιος χρησιμοποίησε το αεροβόλο και αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Οι Αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία από το σημείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για σύλληψη ή ταυτοποίηση κάποιου προσώπου.