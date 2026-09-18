Οι μαθητές ζητούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας μετά την επίθεση με μαχαίρι – Εξετάζουν κατάληψη επ’ αόριστον.

Σε αποχή από τα μαθήματά τους προχώρησαν σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης, μία ημέρα μετά το σοβαρό περιστατικό με μαχαίρι που σημειώθηκε στο σχολικό συγκρότημα. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στη σχολική κοινότητα, με τους μαθητές να ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας στον χώρο του σχολείου σύμφωνα με το Parallaximag.gr.

Τα αιτήματα των μαθητών

Κατά τη διάρκεια συζητήσεων με τους εκπαιδευτικούς και τις διευθύνσεις του Γυμνασίου και του Λυκείου, οι μαθητές έθεσαν μια σειρά από αιτήματα. Μεταξύ άλλων, ζητούν την παρουσία επιστάτη ή άλλου υπεύθυνου που θα επιτηρεί τους μαθητές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, καθώς και αυστηρότερο έλεγχο στην είσοδο και την έξοδο από το σχολικό συγκρότημα. Παράλληλα, ζητούν να παραμένει κλειστή η πόρτα του σχολείου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, ώστε να ελέγχεται ποιος εισέρχεται και ποιος αποχωρεί από τον χώρο.

Οι μαθητές θέτουν επίσης ζήτημα αλλαγής των ωραρίων φοίτησης για παιδιά που διαμένουν στη δομή φιλοξενίας της περιοχής, ενώ ζητούν και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για τον 14χρονο που συνελήφθη μετά το περιστατικό. Οι μαθητές αναμένεται να επανεξετάσουν τη στάση τους από τη Δευτέρα και να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε κατάληψη επ’ αόριστον.

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Δίωξη στον 14χρονο

Σε βάρος του 14χρονου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία εντός σχολικού συγκροτήματος. Ο ανήλικος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν ο 14χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να επιχείρησε να επιτεθεί σε ανήλικους συμμαθητές του. Το μαχαίρι κατασχέθηκε από τον διευθυντή του σχολείου.

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Στη συνέχεια, ο ανήλικος φέρεται να κατευθύνθηκε σε παντοπωλείο της περιοχής, όπου επιχείρησε να αφαιρέσει αιχμηρό αντικείμενο. Λίγο αργότερα συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλλινδοίων. Για την υπόθεση σχηματίστηκε επίσης δικογραφία σε βάρος της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η ίδια αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα. Κατά την προανακριτική διαδικασία, παρουσία παιδοψυχολόγου, ο 14χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι στο παρελθόν είχε πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης από άλλους ανηλίκους, συνδέοντας το περιστατικό στο σχολείο με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι μαθητές, πάντως, ζητούν πλέον συγκεκριμένες παρεμβάσεις, με βασικό αίτημα την ενίσχυση της ασφάλειας στο σχολικό συγκρότημα.