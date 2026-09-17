Βελτίωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται τις επόμενες ημέρες και τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, όπου σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα αναμένεται ξανά φθινόπωρο και πτώση της θερμοκρασίας.

Καλές καιρικές συνθήκες αναμένονται τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα έως τώρα μετεωρολογικά δεδομένα, η καλοκαιρία και οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από ροή πιο θερμής αέριας μάζας από τις ακτές της βόρειας Αφρικής. Θα μας προσεγγίσει πιο θερμός αέρας και η ατμόσφαιρα θα γίνει πιο ευσταθής.

Ανεβαίνει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες - έως και 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο βοριάς θα επιμείνει στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, με τοπικά ισχυρές εντάσεις και κάποια αστάθεια να βγαίνει το απόγευμα σε βουνά της ηπειρωτικής χώρα. Ίσως δούμε και κάποιες βροχές μέσα στο Ιόνιο.

Έτσι θα ξεκινήσει και η νέα εβδομάδα και κοντά στα μέσα, περιμένουμε την κάθοδο πιο ψυχρών αέριων μαζών. Πλέον το φθινόπωρο θα μας χτυπήσει και πάλι την πόρτα με πιο έντονο χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις θερμοκρασιακές τιμές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlhbf5rd43yx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο windy, από την Κυριακή το απόγευμα θα ξεκινήσει μία αστάθεια από τα βορειοδυτικά, με καταιγίδες σε περιοχές όπως στην Ήπειρο, στη δυτική Μακεδονία και την κεντρική Μακεδονία.

Από την επόμενη ημέρα, το απόγευμα θα υπάρξουν βροχές και καταιγίδες με ήπιο χαρακτήρα ενώ από την Τρίτη θα υπάρξει μία διαταραχή κυρίως στο βόρειο Αιγαίο και η οποία μέσα στην ημέρα θα κινηθεί δυτικά προς τις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Τέλος, όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, από την Τρίτη το απόγευμα φαίνεται πως θα υπάρξει μία αλλαγή του καιρού με κύριο χαρακτηριστικό την πτώση της θερμοκρασίας.