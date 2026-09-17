Η ΟΙΕΛΕ χαρακτηρίζει κρίσιμο το ζήτημα για τους εργαζόμενους στην ιδιωτική εκπαίδευση και ζητά από το Υπουργείο Εργασίας να αποσαφηνίσει άμεσα το νέο πλαίσιο για τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων.

Έντονη είναι η αντίδραση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) στην προοπτική αύξησης του απαιτούμενου αριθμού ενσήμων για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ΟΙΕΛΕ ζητά από το Υπουργείο Εργασίας σαφείς απαντήσεις σχετικά με το εάν και με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί η αλλαγή, υποστηρίζοντας ότι ενδεχόμενη αύξηση του ορίου από τα 125 στα 175 ένσημα θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικό αριθμό εργαζομένων στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Τι υποστηρίζει η ΟΙΕΛΕ για τα 175 ένσημα

Σε ανακοίνωσή της, η ΟΙΕΛΕ συνδέει το ζήτημα με τις ιδιαίτερες συνθήκες απασχόλησης των εκπαιδευτικών σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και άλλες δομές μη τυπικής εκπαίδευσης. Όπως αναφέρει, μεγάλο μέρος των εργαζομένων στον συγκεκριμένο χώρο απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, κυρίως κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου, από το φθινόπωρο έως και την άνοιξη. Η Ομοσπονδία εκτιμά ότι η αύξηση του απαιτούμενου ορίου θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερες δυσκολίες στην πρόσβαση στο επίδομα ανεργίας για εργαζόμενους που απασχολούνται περιορισμένες ημέρες ή ώρες την εβδομάδα. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών, πλην της αγγλικής, καθώς και σε όσους εργάζονται για έναν μόνο εργοδότη.

«Οι εκπαιδευτικοί σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών δεν είναι «τεμπέληδες» που επαιτούν επιδόματα»

Όπως τονίζει και ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Γιώργος Χριστόπουλος « Η προκλητική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για τον περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους δύο (!!) μήνες, με το πρόσχημα ότι σήμερα «όλοι βρίσκουν εργασία» (υπονοώντας πως κάποιοι …τεμπελιάζουν απολαμβάνοντας επιδόματα), δεν είναι απλώς μια άσκηση κοινωνικού αυτοματισμού. Υποδηλώνει την πρόθεση μεταφοράς πόρων που συγκεντρώθηκαν για συγκεκριμένο ασφαλιστικό σκοπό από την προστασία των άνεργων στην επιδότηση των επιχειρήσεων.

Ας μιλήσουμε, όμως, για τους «τεμπέληδες». Για τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που υποχρεώνονται, λόγω της φύσης του κλάδου τους, να απασχολούνται σε εποχική βάση. Εργαζόμενους σε τουρισμό, εστίαση και, φυσικά, στην ιδιωτική εκπαίδευση, όπου χιλιάδες συνάδελφοί μας στα Φροντιστήρια, στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και σε άλλες δομές υπογράφουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μέχρι Μάιο. Όλοι αυτοί, σύμφωνα με την λογική του κυβερνητικού εκπροσώπου, πρέπει να εργαστούν σε οποιαδήποτε εργασία, ανεξαρτήτως των προσόντων τους, ανεξαρτήτως του πού ζουν! Φαίνεται ότι για κάποιους υπερπρονομιούχους, οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να λειτουργούν ως φιγούρες στο γνωστό παιχνίδι στρατηγικής Civilization που μπορούν να έχουν κάθε ρόλο, από αυτόν του στρατιώτη και του αγρότη μέχρι αυτόν του πυρηνικού επιστήμονα… Βέβαια, τα μηνύματα είχαν έρθει νωρίτερα. Από την κυβερνητική πρόθεση να αυξηθεί το όριο επιδότησης ανεργίας για τους καλοκαιρινούς μήνες από τα 125 στα 175 ένσημα. Το συγκεκριμένο μέτρο, αν εφαρμοστεί, θα είναι καταστροφικό για τον κλάδο μας, για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη μη τυπική εκπαίδευση. Ήταν ήδη εξαιρετικά δύσκολη η συγκέντρωση των 125 μορίων. Με το νέο όριο, μεγάλες κατηγορίες των συναδέλφων μας αποκλείονται σχεδόν με βεβαιότητα από την επιδότηση.»

Κίνδυνος αποκλεισμού εργαζομένων από το επίδομα

Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, η αύξηση του απαιτούμενου αριθμού ενσήμων θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα εργαζόμενοι που σήμερα πληρούν τις προϋποθέσεις να μην μπορούν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ακόμη ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να οδηγηθούν στην αναζήτηση απασχόλησης σε περισσότερους εργοδότες, προκειμένου να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό. Κατά την ΟΙΕΛΕ, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιβαρύνει τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών και να αυξήσει τον κίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας είχε αναφέρει, μετά από σχετικό υπόμνημα, ότι θα ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κλάδου σε σχέση με τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων. Η ΟΙΕΛΕ ζητά πλέον συγκεκριμένες απαντήσεις για το τι θα ισχύσει τελικά για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ερώτημα εάν το όριο των 175 ενσήμων θα εφαρμοστεί οριζόντια ή εάν θα υπάρξουν ειδικές προβλέψεις για κλάδους με εποχικό ή διακεκομμένο χαρακτήρα απασχόλησης.