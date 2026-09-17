Διαθέσιμη σε κινητές συσκευές και μέσω ιστού, με περισσότερα live δεδομένα για την ηλεκτρική ενέργεια.

Με νέο σχεδιασμό και επιπλέον δυνατότητες κυκλοφορεί η ανανεωμένη εφαρμογή του ΑΔΜΗΕ IPTO Analytics.

Μέσα από διαδραστικά γραφήματα και χάρτες, το IPTO Analytics παρέχει σε πραγματικό χρόνο ανοιχτά δεδομένα στους πολίτες σχετικά με βασικές παραμέτρους του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, το ενεργειακό μείγμα της χώρας, το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής, οι διασυνοριακές ροές ηλεκτρισμού και ο ευρωπαϊκός χάρτης χονδρεμπορικών τιμών ρεύματος.

Η νέα έκδοση της εφαρμογής είναι φιλικότερη προς τον χρήστη. Η αρχική οθόνη αποτυπώνει με μια ματιά τα σημαντικότερα δεδομένα του ηλεκτρικού συστήματος, με απλά σύμβολα και κατανοητό τρόπο. Παράλληλα, έχει προστεθεί η δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα σε απλοποιημένη και αναλυτική προβολή των διαθέσιμων πληροφοριών της εφαρμογής, με το πάτημα ενός κουμπιού (Συνοπτικά – Αναλυτικά).

Ακολουθώντας τις εξελίξεις της ενεργειακής μετάβασης, το IPTO Analytics ενσωματώνει επίσης νέους δείκτες και οπτικοποίηση δεδομένων σχετικά με τις ώρες μηδενικών εκπομπών CO2, τη διείσδυση ΑΠΕ και το ενεργειακό μείγμα σε επίπεδο ημέρας αλλά και μήνα.

Νέο microsite IPTO Analytics στον ιστότοπο του ΑΔΜΗΕ

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Για πρώτη φορά, το ψηφιακό κανάλι επικοινωνίας του Διαχειριστή είναι πλέον διαθέσιμο και μέσω Διαδικτύου. Η αρχική σελίδα του admie.gr πλέον διαθέτει νέα περιοχή επισκόπησης των βασικών δεικτών του IPTO Analytics καθώς και σχετικό microsite, με εκτενή γραφήματα και δεδομένα, που περιλαμβάνονται επίσης στην εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Από την πρώτη κυκλοφορία του το 2021, το IPTO Analytics εμπλουτίζεται και εξελίσσεται συνεχώς με νέες λειτουργίες, επιδιώκοντας να προσφέρει στους πολίτες ενημέρωση για το ηλεκτρικό σύστημα με πληρότητα και διαφάνεια.

Με τη μεταφορά του IPTO Analytics και στον ιστό, ο ΑΔΜΗΕ επεκτείνει το οικοσύστημα δεδομένων που αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια, με ευρέως προσβάσιμα ψηφιακά εργαλεία. Στόχος του Διαχειριστή είναι να εδραιωθεί περαιτέρω ως σημείο αναφοράς στην παροχή έγκυρης ενημέρωσης για το ηλεκτρικό σύστημα και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη χρήση της καθαρής ενέργειας.

Η ανανεωμένη εφαρμογή IPTO Analytics είναι διαθέσιμη δωρεάν στα Ελληνικά και τα Αγγλικά για συσκευές Android και iOS, μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

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