Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του νεογνού, που νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία.

Ενώπιον του ανακριτή Χανίων οδηγήθηκε σήμερα στις 11 το πρωί η 18χρονη λεχώνα, η οποία κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση του μόλις 17 ημερών βρέφους της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή μητέρα δεν αρνείται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Ωστόσο, φαίνεται πως βρίσκεται αντιμέτωπη με επιλόχειο κατάθλιψη, η οποία ήρθε να επιβαρύνει ήδη υπάρχουσες ψυχιατρικές παθήσεις που είχαν διαγνωσθεί από την εφηβική της ηλικία.

Η ανάκριση της γυναίκας διεξάγεται εν μέσω αποκαλύψεων του «Χαμόγελου του Παιδιού» σχετικά με παλαιότερες καταγγελίες για κακοποίηση της 18χρονης από το οικογενειακό της περιβάλλον. Αν και η οικογένειά της διαψεύδει τους ισχυρισμούς, αστυνομικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι οι καταγγελίες είχαν διερευνηθεί στο παρελθόν χωρίς να προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία.

Στο μεταξύ, το νεογνό συνεχίζει να δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, νοσηλευόμενο στο «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου με εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάστασή του παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη αλλά σταθερή.

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Υπενθυμίζεται πως το βρέφος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Ηράκλειο από το Νοσοκομείο Χανίων την Κυριακή, όταν οι γιατροί των Επειγόντων Περιστατικών διαπίστωσαν τη σοβαρότητα των τραυμάτων και ειδοποίησαν αμέσως τις αστυνομικές αρχές, οδηγώντας στη σύλληψη της μητέρας.