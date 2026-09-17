Η συμφωνία, εφόσον ολοκληρωθεί, θα φέρει κάτω από κοινή εταιρική ομπρέλα την αναπτυσσόμενη δραστηριότητα της Nomad Yachting και το ιστορικό αποτύπωμα της Vernicos Yachts.

Σε αρχική συμφωνία για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Vernicos Yachts από τη Nomad Yachting προχώρησαν οι δύο εταιρείες, σε μια κίνηση που αναδιαμορφώνει τα δεδομένα στον εγχώριο κλάδο του yachting και του θαλάσσιου τουρισμού.

Η σχεδιαζόμενη εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική της Nomad Yachting για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της σε έναν τομέα που έχει παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Την ίδια στιγμή, για τη Vernicos Yachts η συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου, με στόχο τη διατήρηση της πολυετούς κληρονομιάς και της θέσης που έχει δημιουργήσει στην αγορά, παράλληλα με την αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης.

Η Nomad Yachting δραστηριοποιείται στον χώρο του θαλάσσιου τουρισμού και του yachting από το 2017, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες και αναπτύσσοντας δίκτυο στρατηγικών συνεργασιών, καθώς και σύγχρονο στόλο σκαφών. Βασικοί μέτοχοι της εταιρείας είναι η Ειρήνη, ο Πέτρος και η Ευγενία Βασιλοπούλου της Vamare Investments Group, η οποία διαθέτει παρουσία, μεταξύ άλλων, και στον τομέα της ναυτιλίας τα τελευταία 13 χρόνια.

Από την πλευρά της, η Vernicos Yachts διαθέτει ιστορία άνω των 50 ετών και συγκαταλέγεται στα πλέον αναγνωρίσιμα ελληνικά brands του κλάδου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στις ναυλώσεις catamaran και ιστιοπλοϊκών, καθώς και στις πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων σκαφών, ενώ αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά διεθνείς οίκους όπως η Beneteau και η Lagoon.

Σημαντικό σταθμό στην πορεία της αποτέλεσε το 1997 η πιστοποίησή της κατά ISO 9001 για τις δραστηριότητες πώλησης και ναύλωσης σκαφών, αποτελώντας, σύμφωνα με την εταιρεία, την πρώτη επιχείρηση yachting διεθνώς που έλαβε τη συγκεκριμένη πιστοποίηση.

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Ανάπτυξη

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο σχεδιασμός προβλέπει την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στις ναυλώσεις, τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης και την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου αποκλειστικών αντιπροσωπειών στην ελληνική αγορά. Στα σχέδια του νέου σχήματος περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που συνδέονται με τις σύγχρονες τάσεις του premium yachting.

Επικεφαλής του νέου εταιρικού σχήματος αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, μέτοχος της Nomad Yachting, ο οποίος διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού.

Η συμφωνία, εφόσον ολοκληρωθεί, θα φέρει κάτω από κοινή εταιρική ομπρέλα την αναπτυσσόμενη δραστηριότητα της Nomad Yachting και το ιστορικό αποτύπωμα της Vernicos Yachts, με το νέο σχήμα να επιδιώκει ισχυρότερη παρουσία τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά yachting.