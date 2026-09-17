Η φωτογραφία από τη σύλληψη της Cyrena Anne Quast προκάλεσε πλήθος σχολίων στα social media, καθώς πολλοί χρήστες εντόπισαν εντυπωσιακές ομοιότητες με τη διάσημη τραγουδίστρια

Μια 35χρονη γυναίκα από τη Μινεσότα βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο διαδίκτυο, όχι μόνο εξαιτίας της υπόθεσης για την οποία συνελήφθη, αλλά και λόγω της εντυπωσιακής ομοιότητάς της με την Τζένιφερ Λόπεζ.

Η Cyrena Anne Quast συνελήφθη στις 30 Αυγούστου στο Monticello της Μινεσότα, καθώς φέρεται να έκλεψε δύο διπλές συσκευασίες μπαταριών για ηλεκτρικά εργαλεία, συνολικής αξίας περίπου 580 δολαρίων.

Αναγνωρίστηκε από υπάλληλο του καταστήματος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, υπάλληλος του καταστήματος αναγνώρισε την 35χρονη, καθώς φέρεται να είχε εμπλακεί σε ανάλογο περιστατικό κλοπής λίγες ημέρες νωρίτερα.

Η Quast φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη της και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορία για σοβαρό πλημμέλημα.

Ωστόσο, εκείνο που έκανε την υπόθεση να ξεχωρίσει στα social media δεν ήταν τόσο η ίδια η σύλληψη, όσο η φωτογραφία της από το αστυνομικό τμήμα.

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Ίδια η Τζένιφερ Λόπεζ

Η φωτογραφία της 35χρονης άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την ομοιότητά της με την Τζένιφερ Λόπεζ.

Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, τα μαλλιά και η γενικότερη εμφάνισή της ήταν αρκετά ώστε να προκαλέσουν σχόλια και συγκρίσεις με τη διάσημη τραγουδίστρια, μετατρέποντας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τη φωτογραφία της σύλληψής της σε viral θέμα.

{https://x.com/janninereid1/status/2100457845158470124}