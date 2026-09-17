Ο ηθοποιός μίλησε για την περίοδο όπου η καριέρα του βρισκόταν στο απόγειό της.

Για την αμοιβή του στην επιτυχημένη σειρά του Mega, «Ευτυχισμένοι μαζί», μίλησε ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος.

Η σειρά, κατά την περίοδο προβολής της, είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία, με επεισόδιά της να προβάλλονται ακόμη και σήμερα.

Ο χαρακτήρας της σειράς που ξεχώρισε

Στην συνέντευξή του ο ηθοποιός δεν δίστασε να αναφερθεί στον χαρακτήρα που ξεχώρισε περισσότερο ο κόσμος και δεν είναι άλλος από τον Τάσο Γιαννόπουλο, ο οποίος υποδήθηκε τον Μάκη.

«Έπαιξαν όλοι πολύ καλά, γι’ αυτό που είχε να κάνει ο καθένας ήταν στον τομέα του πάρα πολύ καλός. Ενδεχομένως ο Τάσος Γιαννόπουλος έκανε ένα γκελ παραπάνω, έκανε τον ήρωα που πάντα υπάρχει στις παρέες, είναι αυτός ο περίεργος τύπος, πολύ συμπαθής, δεν θες πολλά πολλά, αλλά όταν λείπει απ’ την παρέα σου λείπει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός στην εκπομπή «Τσάι με ΛεμόN1» στο YouTube..

«Έπαιρνα 500 ευρώ και την επόμενη σεζόν 1.000

Όσον αφορά τις αποδοχές του από την συμμετοχή του σε κάθε επεισόδιο της σειράς ο ίδος αποκάλυψε:

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«Στην πρώτη σεζόν έπαιρνα 500 ευρώ καθαρά το επεισόδιο και στη δεύτερη 1.000. Αφού τα διπλασίασαν, τι να τους πω παραπάνω; Στην πρώτη χρονιά έκανα το σκληρό παζάρι, γιατί μου το είχαν ξεκινήσει από 250 ευρώ και το πήγα 500. Είχα πολύ θράσος, ήμουν δυνατός, δεν καταλάβαινα τίποτα, δεν μάσαγα. Κάθε δυο μέρες τους ανέβαζα κι ένα πενηντάρικο στο τηλέφωνο», δήλωσε ο ηθοποιός.

Δείτε το βίντεο από το 27ο λεπτό και μετά

{https://www.youtube.com/watch?v=xSiE9oDwRgI&t=406s}