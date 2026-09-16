Έντονα καιρικά φαινόμενα στα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας μέχρι αύριο, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη και μετά ξανά καλοκαίρι.

Οι βροχές θα συνεχιστούν και σήμερα, ιδιαίτερα προς τα νότια - νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα της χώρα μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Εκεί δραστηροποιείται ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό το οποίο αποκτά ενέργεια και μεγάλα ποσά υγρασίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δώσει μεγάλο όγκο νερού, ιδιαίτερα προς την περιοχή της Κρήτης, τα Δωδεκάνησα, πιθανόν και προς τα νοτιότερα τμήματα των Κυκλάδων.

Το κύμα κακοκαιρίας, θα αρχίζει να μετατοπίζεται προς τα ανατολικά με αποτέλεσμα να ασκήσει σημαντική επίδραση κυρίως στην περιοχή της Κρήτης και των Δωδεκανήσων.

Και σήμερα αλλά και αύριο, κυρίως για το νοτιοανατολικό Αιγαίο, είναι δύο ημέρες αρκετά επικίνδυνες και για πλημμυρικά επεισόδια.

Σήμερα, από το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να μετατοπίζονται προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

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Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα η ηλιοφάνεια θα εναλλάσεται με τις συννεφιές.

Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να μετατοπίζονται πιο ανατολικά και θα μεταφερθούν στις Κυκλάδες και το απόγευμα προς το βράδυ θα καταλήξουν προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο, Ρόδο, Καστελόριζο, και Δωδεκάνησα θα δούμε έντονες βροχές και καταιγίδες.

Οι περιοχές αυτές σήμερα και αύριο εμφανίζουν μεγάλη πιθανότητα να δούμε ακόμη και πλημμυρικά επεισόδια. Θα βγουν και λίγες βροχές στα ηπειρωτικά κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα , χωρίς όμως τα φαινόμενα να προβληματίζουν.

Οι βοριάδες θα κυριαρχήσουν σήμερα στο Αιγαίο, έως και 7 μποφόρ. Καλύτερες οι συνθήκες στα βοριότερα τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά, ειδικά τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φθάσει στη βόρεια Ελλάδα τους 29 βαθμούς Κελσίου, τους 26 στο βορειδυτικό τμήμα, πιο νότια κοντά στους 28 βαθμούς και σε θαλάσσιες εκτάσεις θα ανέβει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία, κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, σήμερα, δεν αποκλείεται να βλέπουμε κάποια ψιλόβροχα. Αργότερα η ηλιοφάνεια θα εναλάσσεται με τις συννεφιές. Βοριάς ο άνεμος με τοπικά ισχυρές εντάσεις και ο υδράργυρος έως και 28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν περιμένουμε κατι το ιδιαίτερο. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν παρά μόνο στα τρία πόδια της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία κοντά στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Αύριο στο νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο θα επιμείνουν τα φαινόμενα και θα μετατοπιστούν βορειοανατολικά.

Έντονες βροχές και καταιγίδες θα εμφανίσει και η Κρήτη στην αρχή της ημέρας και το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να περιορίζεται προς τα νοτιοανατολικα θαλάσσια τμήματα της χώρας, όπου και εκεί θέλει προσοχή για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων.

Από εκεί και μετά πάμε και πάλι σε πιο καλοκαιρινό καιρικό μοτίβο. Θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα εμφανιστεί και πάλι μία αστάθεια, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, στα ηπειρωτικά, με κάποιες μπόρες ή και καταιγίδες. Ο υδράργυρος κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου και το μελτέμι θα κυριαρχήσει στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Επομένως μετά και την αυριανή ημέρα επιστρέφουμε και πάλι σε καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες, με ήπιες θερμοκρασιακές τιμές, για να κάνει τα μπάνια του ο κόσμος.

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