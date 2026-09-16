Βροχερό σκηνικό σήμερα στα νοτιοδυτικά τμήματα της χώρας. Ερχεται Σαββατοκύριακο με καλές θερμοκρασίες.

Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action 24, Τάσο Αρνιακό, οι βροχές εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά και στα νότια τμήματα, και κυρίως στην Κρήτη και τα Κύθηρα.Εκεί φαίνεται οτι θα έχουμε τις περισσότερες βροχές, αν και οι κεραυνοί θα πέσουν οι περισσότεροι στη θάλασσα και στις παράκτιες περιοχές.

Στις υπόλοιπες περιοχές, περιμένουμε το μεσημέρι, κάποιες τοπικές βροχές κυρίως στις νοτιότερες περιοχές και από εκεί και πέρα ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται από τα δυτικά. Οι άνεμοι δεν θα μας απασχολήσουν. Η θερμοκρασία θα φθάσει το μεσημέρι στη βόρεια Ελλάδα τους 27 βαθμούς, τους 29 στα κεντρικά και στα νότια τους 28 βαθμούς.

Στην Αττική σήμερα, περιμένουμε λίγες βροχές, ενδεχομένως προς την περιοχή του Σουνίου, Οι άνεμοι έως και 6 μποφόρ και ο υδράργυρος στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιές, με λίγες βροχές το μεσημέρι και από εκεί και πέρα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθεείς και η θερμοκρασία έως και 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο περιμένουμε βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα, από βορά προς νότο ενώ κάποια υπολείμματα θα έχουμε στις νότιες περιοχές και από εκεί και πέρα πάμε για ένα Σαββατοκύριακο, όχι τόσο επιβαρυμένο γενικά.

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