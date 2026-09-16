Η μικρή, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είχε στραμμένη την προσοχή της στο κινητό της τηλέφωνο την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο.

Από θαύμα γλίτωσε ένα κοριτσάκι στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό και βρέθηκε εγκλωβισμένο κάτω από τις ρόδες του.

Η μικρή, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είχε στραμμένη την προσοχή της στο κινητό της τηλέφωνο την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο. Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, κατάφερε να βγει αλώβητη, έχοντας υποστεί μόνο μερικές γρατζουνιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Σάμερντεϊλ και Μαρτσέλα, στη Φιλαδέλφεια.

Η στιγμή που παρασύρεται και καταλήγει κάτω από το φορτηγό

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή του ατυχήματος. Το κορίτσι, φορώντας τη σχολική του τσάντα, περπατά στον δρόμο και περνά μπροστά από ένα φορτηγό που είναι σταματημένο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το όχημα ξεκινά να κινείται, χτυπά το παιδί και το παρασύρει. Η μικρή πέφτει στο έδαφος και καταλήγει εγκλωβισμένη κάτω από το φορτηγό.

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«Κοιτούσε το τηλέφωνό της και δεν είδε το φορτηγό»

Εργαζόμενοι σε κοντινό κοσμηματοπωλείο ήταν μεταξύ των πρώτων που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί. Όπως ανέφεραν, είχαν βγει έξω την ώρα που σχολούσαν τα παιδιά και είδαν τη μικρή να διασχίζει τον δρόμο.

«Είδαμε τη νεαρή κοπέλα να έρχεται από το σχολείο και να διασχίζει τον δρόμο. Κοιτούσε το τηλέφωνό της και δεν είδε το φορτηγό», δήλωσε η ιδιοκτήτρια του καταστήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρευρισκόμενοι κατάφεραν να σταματήσουν τον οδηγό του φορτηγού και να τον ενημερώσουν ότι το κορίτσι είχε εγκλωβιστεί κάτω από το όχημα.

Παρά το τρομακτικό ατύχημα, η μικρή κατάφερε τελικά να απεγκλωβιστεί χωρίς σοβαρό τραυματισμό, έχοντας μόνο λίγες γρατζουνιές.

Οι Αρχές διερευνούν πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

{https://x.com/ABC/status/2100030843754582322?s=20}