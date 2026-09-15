Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, είχαν βρεθεί δολοφονημένοι στο σπίτι τους τον Δεκέμβριο του 2025.

Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη χωρίς τη δυνατότητα αποφυλάκισης βρίσκεται ο Νίκ Ράινερ, γιος του σκηνοθέτη και ηθοποιού Ρομπ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του στις 14 Δεκεμβρίου 2025.

Η Εισαγγελία του Λος Άντζελες ανακοίνωσε την Τρίτη (15/09), ότι δεν θα επιδιώξει τη θανατική ποινή, ενώ σημειώνεται ότι ο Νικ Ράινερ έχει δηλώσει αθώωος.

Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν, δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη αφού συνυπολογίστηκαν και οι επιθυμίες των μελών της οικογένειας Ράινερ που βρίσκονται εν ζωή.

{https://x.com/TheLinzerShow/status/2099888856367513972}

Η ανακοίνωση έγινε λίγο πριν από την προγραμματισμένη εμφάνιση του 33χρονου Νικ Ράινερ ενώπιον του δικαστηρίου, όπου αναμενόταν να πραγματοποιηθεί προδικαστική ακρόαση. Ο δικαστής αναμένεται να εξετάσει τα διαδικαστικά ζητήματα της υπόθεσης και να ορίσει ημερομηνία για την έναρξη της δίκης.

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Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, φωτογράφος Μισέλ Ράινερ, εντοπίστηκαν νεκροί από τραύματα που προκλήθηκαν από μαχαίρι στην κατοικία τους στη συνοικία Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες.

Ο Νικ Ράινερ, ο μικρότερος από τους δύο γιους του ζευγαριού, συνελήφθη αργότερα την ίδια ημέρα και αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.