Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη χωρίς τη δυνατότητα αποφυλάκισης βρίσκεται ο Νίκ Ράινερ, γιος του σκηνοθέτη και ηθοποιού Ρομπ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του στις 14 Δεκεμβρίου 2025.
Η Εισαγγελία του Λος Άντζελες ανακοίνωσε την Τρίτη (15/09), ότι δεν θα επιδιώξει τη θανατική ποινή, ενώ σημειώνεται ότι ο Νικ Ράινερ έχει δηλώσει αθώωος.
Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν, δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη αφού συνυπολογίστηκαν και οι επιθυμίες των μελών της οικογένειας Ράινερ που βρίσκονται εν ζωή.
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Η ανακοίνωση έγινε λίγο πριν από την προγραμματισμένη εμφάνιση του 33χρονου Νικ Ράινερ ενώπιον του δικαστηρίου, όπου αναμενόταν να πραγματοποιηθεί προδικαστική ακρόαση. Ο δικαστής αναμένεται να εξετάσει τα διαδικαστικά ζητήματα της υπόθεσης και να ορίσει ημερομηνία για την έναρξη της δίκης.
Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, φωτογράφος Μισέλ Ράινερ, εντοπίστηκαν νεκροί από τραύματα που προκλήθηκαν από μαχαίρι στην κατοικία τους στη συνοικία Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες.
Ο Νικ Ράινερ, ο μικρότερος από τους δύο γιους του ζευγαριού, συνελήφθη αργότερα την ίδια ημέρα και αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.