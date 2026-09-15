Ο Τραμπ αντιτίθεται εδώ και καιρό στην επιστολική ψήφο, κατηγορώντας ψευδώς αυτή τη μέθοδο για την ήττα του στις εκλογές του 2020 από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Το αμερικανικό ανώτατο δικαστήριο - αν και με ευρεία πλειοψηφία συντηρητικών - απέρριψε χθες Δευτέρα προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ προκειμένου να επιτραπεί να επιβληθούν πολύ αυστηρότεροι όροι στην επιστολική ψήφο, ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών.

Μόλις δύο από τα εννιά μέλη του κορυφαίου θεσμού της αμερικανικής δικαιοσύνης εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την απόφαση. Παρουσιάζοντάς τη, ο συντηρητικός δικαστής Μπρετ Κάβανο - που συμφώνησε με την ετυμηγορία - έκρινε ότι, αν και το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να είναι σύννομο μακροπρόθεσμα, η εφαρμογή του κανονισμού που θέλει στις εκλογές του 2026 «θα ήταν αυθαίρετη», ενώ «οι πολιτειακοί και τοπικοί εκλογικοί αξιωματούχοι δεν έχουν επαρκή χρόνο» για την εφαρμογή των νέων διατάξεων.

Η απόφαση επιτρέπει στις πολιτείες να συνεχίσουν την αποστολή ταχυδρομικών ψηφοδελτίων χρησιμοποιώντας τις ίδιες διαδικασίες που εφαρμόζουν εδώ και χρόνια. Πρόκειται για μια βαριά ήττα για τον Τραμπ σε ένα ζήτημα στο οποίο ο ίδιος εστιάζει συστηματικά ως ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση αδιάβλητων εκλογών, παρόλο που ουσιαστικά δεν υπάρχουν στοιχεία για απάτη στην επιστολική ψήφο.