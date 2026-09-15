Έρχεται η 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού στα σχολεία όλων των βαθμίδων - Οι μαθητές θα αφήσουν τα βιβλία και θα αθληθούν.

Μια διαφορετική σχολική ημέρα περιμένει μαθητές και εκπαιδευτικούς την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου καθώς τα σχολεία όλης της χώρας θα συμμετάσχουν στην 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού – Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2026. Η συγκεκριμένη ημέρα δεν αποτελεί σχολική αργία. Οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο, ωστόσο δεν θα εφαρμοστεί το συνηθισμένο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Στη θέση του θα πραγματοποιηθούν αθλητικές, κινητικές και άλλες δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Το κεντρικό μήνυμα της φετινής διοργάνωσης είναι «Άλμα προς το μέλλον», ενώ το σύνθημα είναι: «Ένα άλμα. Μία Ελλάδα. Ένα κοινό όνειρο.»

Τι θα κάνουν οι μαθητές

Κεντρική δράση της ημέρας θα είναι το άλμα σε μήκος χωρίς φόρα, το οποίο προτείνεται να πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί, με δυνατότητα προσαρμογής από κάθε σχολική μονάδα. Κάθε μαθητής μπορεί να πραγματοποιήσει έως και δύο προσπάθειες. Η καλύτερη επίδοση μπορεί να καταγραφεί αποκλειστικά για παιδαγωγικούς ή στατιστικούς σκοπούς και όχι για αξιολόγηση. Παράλληλα, τα σχολεία μπορούν να οργανώσουν αθλητικά παιχνίδια και σκυταλοδρομίες, παραδοσιακά παιχνίδια και χορούς, περιπάτους και δραστηριότητες υπαίθρου, δρόμους υγείας, γνωριμία με Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αθλήματα, δράσεις για την υγεία, τη διατροφή και την ψυχική ευεξία, δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος, καλλιτεχνικές δράσεις με επίκεντρο τον αθλητισμό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενεργή μετακίνηση, με το μήνυμα «Περπάτησε, κάνε πετάλι, κινήσου».

Δεν είναι ημέρα αργίας - Θα τηρηθεί απουσιολόγιο

Παρά το γεγονός ότι οι μαθητές δεν θα κάνουν τα μαθήματα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, η 25η Σεπτεμβρίου δεν είναι ημέρα κατά την οποία τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Οι μαθητές καλούνται να βρίσκονται κανονικά στις σχολικές μονάδες και να συμμετέχουν στις προγραμματισμένες δράσεις καθώς θα τηρηθεί απουσιολόγιο και οι απουσίες εκείνης της μέρας δεν έχουν δυνατότητα δικαιολόγησης. Ως εκ τούτου, δεν πρόκειται για «ελεύθερη ημέρα» ή σχολική αργία. Η εγκύκλιος προβλέπει κανονική παρουσία των μαθητών στο σχολείο, με διαφορετικό πρόγραμμα που θα είναι αφιερωμένο στον αθλητισμό και την κίνηση.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Δράσεις συμπερίληψης με συμμετοχή όλων των μαθητών

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τη συμμετοχή μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι δράσεις θα πρέπει να προσαρμόζονται, ώστε όλοι οι μαθητές να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα, ενώ όπου δεν είναι εφικτή η εκτέλεση του άλματος μπορεί να πραγματοποιηθεί προσαρμοσμένη κινητική δραστηριότητα. Οι δράσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στον χώρο του σχολείου, σε γυμναστήρια, δημοτικές ή άλλες κατάλληλες αθλητικές εγκαταστάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφάλειας.

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«Άλμα προς το Μέλλον»

Η Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού έχει ως στόχο να ενισχύσει τη συμμετοχή των μαθητών στη φυσική δραστηριότητα, την ομαδικότητα και τη συνεργασία, αλλά και να αναδείξει τη σημασία της άσκησης για τη σωματική και ψυχική υγεία. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης προβλέπονται επίσης συνεργασίες των σχολείων με δήμους, αθλητικές ομοσπονδίες και συλλόγους, πανεπιστήμια, αθλητές, Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες και προπονητές. Παράλληλα, στις 25 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί κεντρική εκδήλωση στο Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ο Ι. Φωκιανός», ενώ θα διεξαχθεί και η 4η Πανελλαδική Σχολική Σκυταλοδρομία «Τρέχω για τη ΖΩΗ». Έτσι, η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα είναι μια κανονική σχολική ημέρα ως προς την παρουσία των μαθητών, αλλά με ένα εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα, καθώς τα βιβλία και το συνηθισμένο μάθημα θα δώσουν τη θέση τους στην άθληση, την κίνηση και τις ομαδικές δραστηριότητες.

Μια μέρα αφιερωμένη στον Σχολικό Αθλητισμό

Από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ σημειώνεται ότι ι επιλογή, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων των δράσεων πραγματοποιούνται με ευθύνη της σχολικής μονάδας και με ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών/τριών. Κατά τον σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη η ηλικία και οι δυνατότητες των μαθητών/τριών, οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις, η καταλληλότητα του εξοπλισμού, οι επικρατούσες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, η ανάγκη επαρκούς ενυδάτωσης και ανάπαυσης, καθώς και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σχολικής κοινότητας.

Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής έχουν κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και στην ασφαλή υλοποίηση των αθλητικών και κινητικών δράσεων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Για δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός του σχολικού χώρου τηρούνται απαρέγκλιτα οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις, την έγκριση της δράσης, τη συνοδεία και εποπτεία των μαθητών/τριών και την ενημέρωση των γονέων ή κηδεμόνων.

Η 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού φιλοδοξεί να αποτελέσει μια κοινή εμπειρία κίνησης, χαράς, προσπάθειας και συμμετοχής και να υπενθυμίσει ότι ο σχολικός αθλητισμός μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη σωματική και ψυχική υγεία, στη συνεργασία, στη συμπερίληψη και στη διαμόρφωση ενεργών και υπεύθυνων πολιτών