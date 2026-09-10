Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα γιορτάσουν την 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού στις 25 Σεπτεμβρίου με αθλητικές δραστηριότητες στα σχολεία.

Η νέα σχολική χρονιά θα ανοίξει την αυλαία της την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το κουδούνι να χτυπά στα σχολεία όλων των βαθμίδων μετά από σχεδόν 3 μήνες καλοκαιρινών διακοπών. Οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα καθίσουν στα θρανία τους και καλώς εχόντων των πραγμάτων από την Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη θα εκκινήσουν και τα μαθήματα. Ο πρώτος σχολικός μήνας δεν έχει κάποια οριζόντια σχολική αργία ώστε οι μαθητές να χάσουν μια μέρα μάθημα εκμεταλλευόμενοι την εκάστοτε γιορτή όμως υπάρχει μια Πανελλήνια Σχολική Μέρα που απαιτεί ναι μεν υποχρεωτική παρουσία στο σχολείο όμως δεν γίνονται μαθήματα. Ο λόγος για την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού που θα γιορταστεί και φέτος και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Αντίστροφη μέτρηση για την 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού – Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Στο πλαίσιο του εορτασμού της 13ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού 2026, η οποία εναρμονίζεται, όπως κάθε χρόνο, με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, η Διεύθυνση Φυσικής Aγωγής του Υπουργείου Παιδείας με εγκύκλιο που απέστειλε ήδη στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνει για το πρωτόκολλο και το διαδικαστικό του φετινού εορτασμού που έχει κεντρικό μήνυμα: «Άλμα προς το μέλλον» και σύνθημα «Ένα άλμα. Μία Ελλάδα. Ένα κοινό όνειρο.» Τα σχολεία ανήμερα της Πανελλήνιας Ημέρας καλούνται να διοργανώσουν αθλητικές δράσεις και δραστηριότητες, εντός ή/και εκτός του σχολικού χώρου, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Με στόχο την ανάδειξη της παιδαγωγικής αξίας του σχολικού αθλητισμού και την καλλιέργεια των αξιών και των αρετών που απορρέουν από αυτόν, ο φετινός εορτασμός αφιερώνεται στην έννοια του «Άλματος προς το Μέλλον», ως μιας συμβολικής αλλά και ουσιαστικής κίνησης προς την πρόοδο, την προσωπική εξέλιξη, την υγεία, τη συνεργασία, τη συμπερίληψη και την ενεργό συμμετοχή. Το άλμα συμβολίζει την προσπάθεια, την υπέρβαση και την αυτοβελτίωση και δεν περιορίζεται στη μέτρηση της αθλητικής επίδοσης. Κάθε σχολική κοινότητα καλείται να επιλέξει και να δηλώσει το δικό της άλμα από την αδράνεια στην κίνηση, από τον αποκλεισμό στη συμμετοχή, από τον φόβο στην αυτοπεποίθηση, από την αντιπαλότητα στη συνεργασία και από τη συνήθεια στη δημιουργία.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

25 Σεπτεμβρίου: Τι αλλάζει στο πρόγραμμα μαθημάτων στα σχολεία με την Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού

Την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου τιμάται τα τελευταία χρόνια ο θεσμός του σχολικού αθλητισμού με το αρμόδιο Υπουργείο να έχει θεσπίσει μάλιστα και την Πανελλήνια/Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Είναι η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού με τις σχολικές μονάδες να καλούνται ανήμερα της Πανελλήνιας Μέρας να διοργανώσουν αθλητικές δραστηριότητες και να φιλοξενήσουν αθλητικά προγράμματα και διαλέξεις με την υποχρεωτική παρουσία των μαθητών με απώτερο στόχο να ενισχυθεί η αθλητική παιδεία και να αναδειχθούν τα πολύπλευρα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας στα παιδιά.

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Το Υπουργείο Παιδείας ορίζει ότι εκείνη την μέρα οι μαθητές πάνε στα σχολεία χωρίς τσάντες, δεν τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων όμως λαμβάνονται κανονικά απουσίες καθώς δεν είναι σχολική αργία αλλά σχολική μέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στις προγραμματισμένες αθλητικές δράσεις και να παρακολουθήσουν δια ζώσης τα αθλητικά προγράμματα που θα φιλοξενηθούν στο σχολείου τους ώστε να γνωρίσουν και να μυηθούν στην πολυδιάστατη αξία του αθλητισμού ως θεμέλιο για την υγιή σωματική, πνευματική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη. Σε περίπτωση αδυναμίας εορτασμού του σχολικού αθλητισμού κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, η διοργάνωση δύναται να μεταφερθεί σε άλλη ημέρα.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ η φιλοσοφία του εορτασμού είναι η προαγωγή του σχολικού αθλητισμού. Η ημέρα αποτελεί υπενθύμιση ότι ο αθλητισμός δεν περιορίζεται στις επιδόσεις, αλλά παραμένει φορέας ανθρωπιστικών αξιών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Όπως τότε οι Ολυμπιακοί Αγώνες υπήρξαν σύμβολο αριστείας και ειρηνικής συνύπαρξης, έτσι και σήμερα ο εκπαιδευτικός της φυσικής αγωγής καλείται να εμπνεύσει τους μαθητές να ενστερνιστούν το αθλητικό πνεύμα.