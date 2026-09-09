Μετά και την Α΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών έχουμε 21.353 κενά ήτοι έχει καλυφθεί το 58% των καταγεγραμμένων αναγκών των σχολείων πριν το πρώτο κουδούνι για την φετινή χρονιά.

Με τα σχολεία να ανοίγουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα να ξεκινούν κανονικά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, το υπουργείο Παιδείας δίνει μάχη με τον χρόνο προκειμένου να περιοριστούν τα κενά σε εκπαιδευτικούς και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων από την πρώτη ημέρα. Η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών έδωσε μια σημαντική ανάσα, δεν κατάφερε όμως να καλύψει το σύνολο των αναγκών. Συνολικά προσλήφθηκαν 29.908 αναπληρωτές, ενώ σύμφωνα με την καταγραφή των αρχικών αναγκών παρέμεναν μετά την Α΄ φάση 21.353 κενές θέσεις, δηλαδή έχει καλυφθεί περίπου το 58% των καταγεγραμμένων αναγκών. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα σύνθετη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου τα κενά δεν αφορούν μόνο τη Γενική Εκπαίδευση, αλλά και την Ειδική Αγωγή, την παράλληλη στήριξη και το Ειδικό Βοηθητικό και Εκπαιδευτικό Προσωπικό.

Τα κενά που έμειναν μετά την Α΄ φάση

Σύμφωνα με την καταγραφή των αναγκών, στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση από τα 8.721 αρχικά κενά καλύφθηκαν 4.121, με αποτέλεσμα να παραμένουν 4.600. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η εικόνα στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή, όπου από 19.247 αρχικές ανάγκες καλύφθηκαν 11.502 και παραμένουν 7.745 θέσεις. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παραμένουν 3.461 κενά στη Γενική Εκπαίδευση και 2.115 στην Ειδική Αγωγή, ενώ άλλα 3.432 αφορούν ΕΕΠ και ΕΒΠ. Η κατάσταση αυτή εξηγεί και την πίεση για τις επόμενες κινήσεις του υπουργείου, καθώς ζητούμενο είναι οι σχολικές μονάδες να μην ξεκινήσουν τη χρονιά με τμήματα χωρίς εκπαιδευτικούς ή με αναγκαστικές αλλαγές στο πρόγραμμα.

Το μεγάλο στοίχημα του Ολοήμερου

Ιδιαίτερη αγωνία υπάρχει για τη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων. Για πολλές οικογένειες, η ομαλή λειτουργία του Ολοήμερου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καθημερινότητά τους, καθώς συνδέεται άμεσα με το ωράριο εργασίας των γονέων. Οι ελλείψεις εκπαιδευτικών μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στη στελέχωση των ολοήμερων τμημάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει αβεβαιότητα για το εάν το πρόγραμμα θα λειτουργήσει πλήρως από την πρώτη ημέρα ή εάν θα υπάρξουν προσωρινές προσαρμογές μέχρι να ολοκληρωθούν οι επόμενες προσλήψεις.

Οι κινήσεις στο παρά πέντε

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στις θέσεις που δεν καλύφθηκαν καθώς οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται να διαχειριστούν μεταβολές στα δεδομένα των σχολείων. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις αναπληρωτών που ενημερώνονται μετά την τοποθέτησή τους ότι η θέση στην οποία είχαν τοποθετηθεί καλύφθηκε τελικά από μόνιμο εκπαιδευτικό και καλούνται να υποβάλουν αίτηση για νέα τοποθέτηση. Έτσι, ένας εκπαιδευτικός μπορεί να έχει ήδη πληροφορηθεί τη σχολική μονάδα στην οποία θα υπηρετήσει, να έχει μετακινηθεί και να έχει αναλάβει υπηρεσία, αλλά η εικόνα του κενού να αλλάξει στη συνέχεια. Το αποτέλεσμα είναι ένας νέος κύκλος τοποθετήσεων, με τους αναπληρωτές να περιμένουν να πληροφορηθούν σε ποιο σχολείο θα υπηρετήσουν τελικά. Το υπουργείο έχει ήδη ανακοινώσει ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών θα συνεχιστούν σε επόμενες φάσεις μέσα στη σχολική χρονιά, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που θα παραμένουν ή θα προκύπτουν στην πορεία. Όμως είναι δεδομένο ότι η πραγματική εικόνα των κενών αναμένεται να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια όταν ξεκινήσουν τα μαθήματα και ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών. Το μεγάλο στοίχημα για το υπουργείο είναι διπλό. Αφενός να περιοριστούν τα κενά στα σχολεία και αφετέρου να διασφαλιστεί ότι το Ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά, χωρίς να μετακυλιστεί το βάρος των ελλείψεων στις σχολικές μονάδες, τους εκπαιδευτικούς και τελικά στις οικογένειες