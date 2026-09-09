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Ο Γραμματέας της ΝΔ ρώτησε την Κατερίνα Παπακωστοπούλου αν αυξήθηκε ο μισθός της από το 2019 μέχρι σήμερα και ακολούθησαν στιγμές μεγάλης έντασης.

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «10 Παντού», στον τηλεοπτικό σταθμό Open, όταν η παρουσιάστρια Κατερίνα Παπακωστοπούλου και ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, συζητούσαν για την ακρίβεια.

Η συζήτηση ξεκίνησε με ερώτηση της παρουσιάστριας προς τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αρκετά νοικοκυριά πριν από το τέλος κάθε μήνα.

«Είστε πολύ νέος, δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που να λένε ότι δεν βγαίνουν μέχρι τις 20 του μήνα. Έχει τύχει και σε εμάς να μην βγαίνουμε μέχρι τις 20 του μήνα. Δεν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ;», είπε η δημοσιογράφος.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης «γύρισε» τη συζήτηση σχετικά με τις αποδοχές της Κατερίνας Παπακωστοπούλου, κάτι που άναψε τα αίματα.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: «Σας έχει τύχει και σε εσάς αυτό;»

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Κατερίνα Παπακωστοπούλου: «Εμένα που έχει τύχει πολλές φορές».

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: «Σε σας λέω»

Κατερίνα Παπακωστοπούλου: «Ναι, γιατί νομίζετε ότι παίρνω υπέρογκους μισθούς;»

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: «Ο μισθός σας αυξήθηκε από το 2019 μέχρι σήμερα ή όχι;»

Κατερίνα Παπακωστοπούλου: «Ο μισθός είναι ίδιος από όταν ήμουν ρεπόρτερ στο Star. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε; Εργάζομαι 31 χρόνια, εάν δεν με βοηθούσε ο σύζυγος μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά».

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: «Ο μισθός σας αυξήθηκε ή μειώθηκε από το ’19 μέχρι σήμερα;

Κατερίνα Παπακωστοπούλου: «Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια»

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: «Αυξήθηκε; Όχι, στα 31 χρόνια. Από το ‘19 μέχρι σήμερα αυξήθηκε ή μειώθηκε;»

Κατερίνα Παπακωστοπούλου: «Από τότε που ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 50;»

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: «Γιατί με πάτε στο παρελθόν;»

Ο Νίκος Στραβελάκης παρενέβη στη συνέχεια, επισημαίνοντας ότι η αντιπαράθεση είχε αποκτήσει προσωπικό χαρακτήρα και απομακρυνόταν από το θέμα της ακρίβειας.

Κατερίνα Παπακωστοπούλου: «Ο κύριος Κυρανάκης την κάνει προσωπική και δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Εάν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας ανταπαντήσω.»

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: «Ποιος σας πρόσβαλε κυρία Παπακωστοπούλου;

Κατερίνα Παπακωστοπούλου: «Εντάξει είμαι πολύ ευγενής μαζί σας τόση ώρα…»

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: «Με ρωτήσατε αν στον δικό μου κύκλο έχω».

Κατερίνα Παπακωστοπούλου: «Στον δικό μου κύκλο, που θεωρώ ότι οι κύκλοι μας είναι κοινοί κύριε Κυρανάκη, ότι κάποιες φορές 20 του μήνα ξεμένουμε».

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: «Εγώ ξέρω…»

Κατερίνα Παπακωστοπούλου: «Εμένα δεν μου αρέσουν οι προσβολές».

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: «Ποια είναι η προσβολή;»

Κατερίνα Παπακωστοπούλου: «Δεν θα συζητήσουμε δημόσια τον μισθό μου. Είναι προσωπικό δεδομένο, δεν σας αφορά. Δεν σας έκανα δύσκολη ερώτηση, έκανα την ίδια ερώτηση στον κ. Σκέρτσο και μου απάντησε με ευγένεια ότι και εκείνος έχει τύχει να ξεμείνει. Κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον κ. Μαρινάκη, αλλά δυστυχώς εσείς θέλετε να είστε πιο επιθετικός με μένα».

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: «Ποια ήταν η προσβολή;»

Κατερίνα Παπακωστοπούλου: «Δεν θα απολογηθώ για τον μισθό για τον οποίο δουλεύω στον κ. Μαρινάκη».

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: «Καταλαβαίνω ότι δεν θέλει να απαντήσει».

Κατερίνα Παπακωστοπούλου: «Ρωτήσατε τον μισθό μου, περάστε από τον λογιστήριο να τον μάθετε».

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